Два пути развития экосистем: как Freedom Holding и российские бигтехи строят бизнес

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) – международный холдинг с листингом в США, основанный Тимуром Турловым. Его деятельность началась в 2008 году с брокерской фирмы Freedom Finance, а сегодня группа включает банк, страховые компании, онлайн-магазин, сервисы путешествий, телеком и собственные IT-проекты. На 2026 год холдинг работает в 24 странах, его активы составляют $14,0 млрд, а число клиентов – 8,743 млн в банковском, брокерском, страховом и других сегментах. По корпоративной презентации, в холдинге 12 основных бизнесов, 12 100 сотрудников и 264 офиса.

По итогам финансового 2026 года (завершился 31 марта 2026-го) выручка составила $2,19 млрд против $2,0 млрд годом ранее, а чистая прибыль – $153,3 млн против $76,2 млн, то есть увеличилась вдвое. Число клиентов банка за год выросло с 2,52 млн до 5,03 млн, брокерских счетов – с 683 тыс. до 858 тыс., клиентов сегмента «Прочее» (телеком, онлайн-торговля, билеты, платежи) – с 605 тыс. до 1,105 млн.

Депозитный портфель банковского сегмента вырос на 46%, до $2,52 млрд.

В первом квартале 2027 финансового года (апрель–июнь 2026) выручка выросла на 40%, до $732,5 млн против $524,0 млн. Брокерский сегмент принес $282,6 млн (+60%), банковский – $225,2 млн (+54%), а выручка сегмента «Прочее» удвоилась до $73,9 млн благодаря телекому, Arbuz и платежам. Чистая прибыль квартала составила $31,7 млн против $37,4 млн годом ранее.

Брокерский сегмент заработал $133,6 млн, банковский – $3,7 млн. Рыночная стоимость холдинга к октябрю 2026 года достиглаболее $11,9 млрд против около $800 млн при размещении на Nasdaq в 2019 году.

Суперприложение SuperApp как ядро стратегии

Стратегия Freedom Holding предполагает объединение финансовых и нефинансовых сервисов в одном приложении – Freedom SuperApp. По словам Тимура Турлова, суперапп позволяет клиенту без усилий переходить между продуктами, а платформа определяет потребности пользователя с помощью данных и ИИ.

Рост клиентской базы холдинг связывает с программами лояльности и рефералов, а также с расширением набора услуг.

Рост приложения зафиксирован в нескольких показателях. В апреле 2024 года у Freedom SuperApp было 107 тыс. пользователей, а осенью 2026-го – более 6 млн зарегистрированных. Только за последний квартал база выросла на 493 тыс. человек. В январе 2025 года за месяц аудитория увеличилась на 146%, до 1,32 млн, а к июню 2026-го месячный прирост составил 2% – около 130 тыс. человек.

Активность аудитории растет быстрее регистраций: в марте 2026 года месячная аудитория достигла 2,59 млн против 1,02 млн годом ранее (+154%), а среднесуточная – 634,6 тыс. против 183 тыс., то есть выросла примерно в 3,5 раза. Если учитывать всех клиентов экосистемы, включая пользователей партнеров, их число выросло до 13,8 млн против 11,7 млн годом ранее.

Главный инструмент – кросс-продажи, то есть продажа клиенту новых услуг внутри уже используемого приложения. По внутренним данным компании, в первый месяц пользователь успевает открыть карту, зайти в сервисы, совершить покупку и перевод и открыть вклад. Стимулом служит кешбэк в Freedom Currency – торгуемой ноте, привязанной к акциям FRHC. Базовая ставка зависит от статуса: от 1% (Standard) до 4% (Platinum); для Apple Pay предусмотрена надбавка до 2 процентных пунктов. Freedom Currency уже активировали 81% пользователей.

Результат отражается в структуре платежей. По данным компании, доля Freedom SuperApp в оплатах сервисов Freedom Lifestyle выросла с нескольких процентов в январе 2025 года до 74% в январе 2026-го, еще 5% пришлось на карту Freedom. В Arbuz.kz доля клиентов, пришедших через суперапп, с июля 2025 по июнь 2026 года увеличилась с 39% до 91%, и такая же доля платежей проходит через инструменты Freedom. В Ticketon доля суперапп среди клиентов выросла с 21% до 66% (на 45 процентных пунктов), а оборот сервиса за 12 месяцев вырос более чем на 60%.

Это подтверждается оборотом. Совокупный GMV (оборот заказов) Freedom Lifestyle, по данным компании, составил $423 млн в 2025 году и вдвое вырос год к году: в четвертом квартале – $138 млн против $69 млн. Число заказов в Arbuz.kz, Ticketon и Travel увеличилось с 1,3 млн в первом квартале 2025 года до 2,1 млн в четвертом (по расчетам, на 62%). Оборот Arbuz.kz вырос с $25 млн до $50 млн, Travel – с $165 млн до $292 млн (по расчетам, на 77%). Ticketon, по заявлению компании, продает билеты на 90% событий в Казахстане, а во время продажи на матч «Кайрат» – «Реал» на платформе одновременно находилось до 1 млн пользователей.

Вторым эффектом становится снижение стоимости привлечения клиента (CAC – затраты на привлечение одного покупателя). Согласно данным по Freedom Travel, привлечение в суперапп обходится на 30% дешевле, чем в отдельные приложения, а совокупный доход выше за счет подключения клиента к другим сервисам. Экономика модели объяснима: у клиента с картой и счетом уже есть платежный инструмент и доверие к бренду, поэтому каждая новая услуга не требует отдельной рекламной кампании. По оценке компании, до 20% клиентской базы банка можно активировать в travel-сценариях.

Freedom Holding и российские экосистемы

Российские экосистемы построены на разных моделях, и Freedom SuperApp занимает среди них собственную нишу. Сбер обслуживает 111 млн человек и почти 3,5 млн компаний. У «Т-Технологий» 56,6 млн клиентов (+7% за год), из них 34,2 млн приносят выручку ежемесячно; на конец сентября 2026 года месячная аудитория приложений составляла 34 млн человек, дневная – 15 млн, то есть отношение DAU к MAU равно 45%. Яндекс Плюс объединяет 51,9 млн подписчиков (+15,7% за год). Freedom Holding объединяет около 14 млн клиентов с учётом компаний-партнёров, а месячная аудитория его суперапп в марте 2026 года достигла 2,59 млн человек.

Архитектура экосистем различается. Сбер выстраивает продукты вокруг жизненных сценариев клиента, Яндекс объединяет более сотни сервисов вокруг подписки Плюс, а «Т-Технологии» собирают продукты в тематические «Сферы» – «Накопления», «Кредиты», «Авто», «Путешествия», «Дом», «Шопинг» – и дополняют их мультибанкингом и ИИ-персонализацией.

Freedom SuperApp реализует тот же принцип «всё в одном приложении»: в нём собраны брокеридж, платежи, мобильная связь, путешествия, страхование, билеты, кредиты, автозапчасти, медиа, продукты и бытовые услуги. Отличительная черта модели – вертикальная интеграция: за приложением стоят собственные банк, брокер, страховые компании, телеком-оператор и облачный бизнес.

Модели лояльности отражают разные приоритеты. Яндекс Плюс объединяет кино, музыку и кешбэк баллами в одной подписке, и её выручка в третьем квартале 2026 года составила 30 млрд рублей (+31% к году). Freedom использует другой механизм: кешбэк начисляется сразу, его ставка растёт со статусом клиента, а выплачивается он в Freedom Currency – торгуемой ноте, привязанной к акциям холдинга. Затраты на программу лояльности учитываются как уменьшение комиссионной выручки банка, то есть холдинг сознательно вкладывается в активность клиентов.

Финансовые сервисы играют роль центра притяжения во всех экосистемах. Оборот Финансовых сервисов Яндекса вырос на 54%, до 431 млрд рублей, при этом 62%приходится на операции за пределами экосистемы Яндекса. У Freedom на внутренние каналы приходится растущая доля платежей: через суперапп проходит основная часть оплат сервисов Freedom Lifestyle.

Темпы и фазы развития у компаний разные. Зрелые экосистемы наращивают эффективность на большой базе: выручка Яндекса в третьем квартале 2026 года выросла на 12%, до 411 млрд рублей, рентабельность по скорректированной EBITDA составила 21,4%; «Т-Технологии» увеличили общую выручку на 7%, до 418,8 млрд рублей, а операционная чистая прибыль выросла на 41%, до 63,6 млрд рублей.

Freedom Holding находится в фазе быстрого роста: его выручка в апреле–июне 2026 года увеличилась на 40%, до $732,5 млн, а нефинансовые сервисы удваивают обороты. Показатели относятся к разным рынкам, валютам и периодам, поэтому сопоставимы по динамике и логике модели, но не по абсолютным значениям.

Cценарии развития экосистем

Планы Freedom Holding строятся по формуле «60/30/10» (название стратегии в материалах компании): 60% усилий – на лидеров категории, 30% – на новые вертикали, которые должны стать опорой через 2–3 года, 10% – на «муншоты», рынки, которых пока нет.

Для Travel компания называет цель – оборот $1 млрд и более к 2027 году (ориентир на 2026-й – $602 млн, в 2,1 раза больше уровня 2025 года) и выход на европейский рынок в 2026 году.

Параллельно Freedom Holding расширяется за пределы Казахстана. В июне 2026 года холдинг приобрел 100% немецкой ChessBase GmbH – платформы шахматного ПО – за $4,9 млн, а 31 июля 2026 года завершил покупку около 99,32% турецкого Turkish Bank A.Ş. за $33,4 млн; банк переименован во Freedom Bank A.Ş., его активы составляли $159млн. Холдинг также планирует открыть брокерский бизнес в Турции после получения лицензии. В Таджикистане создан дочерний банк, а в Грузии получено разрешение на открытие. Отдельно существует меморандум с правительством Казахстана и NVIDIA о возможном ИИ-центре; пока это лишь намерение.

Российские экосистемы развиваются в сторону углубления. «Т-Технологии» повысили прогноз на 2026 год: рост операционной чистой прибыли и дивидендов более чем на 25% при ROE около 30%. Сбер, судя по материалу на правах рекламы, формирует экосистему вокруг ежедневных потребностей человека. Яндекс наращивает подписочную выручку: за девять месяцев 2026 года она увеличилась на 29%, до 84 млрд рублей.

На этой основе можно выделить два сценария. Первый – путь Freedom Holding Corp.: тиражирование модели суперапп в новых странах и добавление вертикалей по мере готовности клиентской базы и получения лицензий. Ресурс для этого есть: собственный капитал холдинга на 30 июня 2026 года составлял $1,5 млрд при активах $14,0 млрд. Преимущества сценария – диверсификация доходов и возможность экспортировать казахстанские технологии.

Второй – путь российских игроков: десятки миллионов клиентов, ИИ-персонализация и рост частоты использования. Преимущество – предсказуемая маржа, риск – потолок роста на насыщенном рынке. Сценарии не исключают друг друга: Freedom уже сочетает «глубину» (кросс-продажи, лояльность) и «ширину» (новые страны). Для российских лидеров задача состоит в удержании огромной аудитории, для Freedom – в превращении растущей базы в регулярных пользователей; рост ежедневной аудитории в 3,5 раза и 91% платежей Arbuz внутри экосистемы свидетельствуют о продвижении по этому пути.