Freedom Holding Corp. заключает новые партнерства: как Китай меняет технологическую повестку Казахстана

Эти изменения стали одной из главных тем переговоров, прошедших во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Шанхай. Как отмечало международное деловое издание IntelliNews, стороны подписали более 70 соглашений общей стоимостью около 15 млрд долларов, затрагивающих высокотехнологичные отрасли, транспорт, энергетику и финансовый сектор.

Freedom Holding Corp. в центре внимания

Отдельные проекты заключили частные компании, которые способны превратить зарубежные технологии в работающие сервисы для местного рынка. Среди них – Freedom Holding Corp., акции которой торгуются на Nasdaq под тикером FRHC.

Во время переговоров в Китае холдинг достиг соглашений с Alibaba Cloud, Ant Group, Tencent, Baidu и Geely. Каждая из этих компаний отвечает за отдельное направление – облачные технологии, цифровые платежи, искусственный интеллект, автономный транспорт или электрическую мобильность. Отдельный интерес вызывает интеграция платежных решений Alipay и WeChat Pay с инфраструктурой Freedom Bank. После завершения проекта пользователи из Казахстана смогут оплачивать покупки в китайских интернет-магазинах напрямую в тенге через Freedom SuperApp, а китайские туристы – использовать привычные способы оплаты в торговых точках Казахстана.

Технологии становятся новой экспортной отраслью

Интерес к цифровым проектам объясняется изменением экономической модели Казахстана. Страна стремится увеличить долю высокотехнологичного экспорта, инвестируя в вычислительные мощности, телекоммуникации и центры обработки данных. Для этого государство одновременно развивает инфраструктуру и привлекает международных партнеров, обладающих современными технологиями.

Такую модель хорошо иллюстрирует проект Akashi Data Center, который строится в Астане на средства Freedom Holding Corp. Вместе с Alibaba Cloud казахстанский холдинг планирует развивать облачные сервисы и вычислительные мощности, необходимые для работы искусственного интеллекта. Еще одним важным партнером площадки является China Mobile International, рассматривающая объект как будущую региональную базу для своих облачных решений.

От локальных сервисов к международной экосистеме

Сотрудничество с китайскими компаниями стало продолжением курса, который Freedom Holding Corp. развивает уже несколько лет. Холдинг постепенно объединяет финансовые продукты, телекоммуникации, электронную коммерцию и облачные технологии в единую цифровую экосистему. Такой подход позволяет внедрять новые сервисы значительно быстрее, чем при развитии каждого направления по отдельности.

Эта модель уже отражается в финансовых результатах. По итогам финансового года, завершившегося 31 марта 2026 года, выручка Freedom Holding Corp. выросла до 2,19 млрд долларов, а чистая прибыль увеличилась до 153,3 млн долларов. Компания работает в 22 странах, банковское направление обслуживает более 5 млн клиентов, брокерский бизнес – 858 тыс. инвесторов. Эти данные опубликованы в официальной отчетности холдинга.

Еще один масштабный проект связан с развитием вычислительной инфраструктуры. Freedom Holding Corp. участвует в создании AI Hub стоимостью до 2 млрд долларов, который будет построен на архитектуре NVIDIA.

Предполагается, что комплекс обеспечит мощности для обучения и эксплуатации современных моделей искусственного интеллекта, а также станет площадкой для разработки цифровых продуктов, ориентированных на рынок Центральной Азии.

Полученные в Китае договоренности логично дополняют этот проект. Alibaba Cloud рассматривается как партнер по развитию облачных сервисов, Baidu – как поставщик технологий автономного транспорта, Geely – как участник создания сети зарядных станций для электромобилей, а Ant Group и Tencent помогают развивать международные платежные сервисы. В результате формируется экосистема, где отдельные технологии усиливают друг друга.

Следующий этап – зарубежные рынки

Новые проекты Freedom Holding рассматривает не только с точки зрения внутреннего рынка. В Европе продолжает расширяться инвестиционная платформа Freedom24, а летом 2026 года холдинг подал документы на получение банковской лицензии во Франции. Руководство компании заявило о готовности инвестировать около 500 млн евро в создание цифрового банка после получения разрешения регуляторов.

Продолжается развитие бизнеса и в Турции. Компания завершила приобретение 99,32% акций Turkish Bank. Теперь холдинг рассчитывает объединить банковские, инвестиционные и страховые продукты на общей цифровой платформе. Подобная модель уже доказала свою эффективность в Казахстане, где пользователи получают доступ к большинству сервисов через одно мобильное приложение.

Рост интереса к цифровым технологиям постепенно меняет роль Казахстана в регионе. Если раньше страну воспринимали преимущественно как транзитный маршрут между Китаем и Европой, то сегодня она все чаще становится территорией для запуска новых технологических решений. Частные компании получают возможность масштабировать международные разработки, а государство – привлекать инвестиции в отрасли с высокой добавленной стоимостью.

На этом фоне Freedom Holding Corp. становится участником формирования новой цифровой инфраструктуры. Сотрудничество с крупнейшими технологическими корпорациями Китая показывает, что конкуренция за региональные рынки все чаще разворачивается не вокруг сырьевых ресурсов или логистики, а вокруг данных, программного обеспечения, облачных платформ и искусственного интеллекта. Именно эти направления способны определить развитие экономики Центральной Азии в ближайшие годы.