Весной в Астане прошли Дни культуры России в Казахстане. На сцене «Астана опера» казахстанцы увидели россыпь выступлений Московского государственного академического театра танца «Гжель», академического ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», государственного театра танца Калмыкии «Ойраты», Бурятского национального театра песни и танца «Байкал».

Киноманов ждал фестиваль российского кино с такими премьерами, как военная драма «Август», российско-китайский исторический детектив «Красный шелк» и самая кассовая картина в России за первый месяц 2026 года «Чебурашка – 2».

В эти осенние дни в Алма-Ате проходит уникальная выставка из собрания Третьяковской галереи «Наследие эпохи. Искусство XX века». По словам гендиректора Третьяковки Ольги Галактионовой, выставка напомнит о том, как «много нас объединяет – и в истории, и в культуре, и в стремлении видеть и передавать красоту мира».

Также осенью в столице Казахстана с блеском прошли гастроли Театра наций под руководством Евгения Миронова. Народный артист России не сдерживал эмоций после экскурсии по Астане: «Мы очень-очень близки, понимаете? Мы гуляли, нас узнают, я сейчас говорю про обычных людей! И это даже не только потому, что кто-то видел мои фильмы. Что-то есть в нас объединяющее. Это – прошлое, история, русский язык, который здесь очень хорошо знают…»

Казахстанские деятели искусства, разумеется, «в долгу» не остались. Летом на московском международном фестивале «Театральный бульвар» блистал астанинский Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова. Казахстанские артисты выступили с музыкальным спектаклем «Дастүр» (с каз. – «Традиция»). Это было фееричное этно-шоу, которое раскрыло духовное наследие, историю и культуру Великой Степи. Гвоздем программы стал «Ортеке» – знаменитый казахский номер, где под виртуозные аккорды танцует... деревянный козлик! Секрет в том, что музыкант виртуозно управляет марионеткой прямо во время игры на домбре: нити от его пальцев заставляют фигурку горного козла подпрыгивать и вертеться в такт музыке, словно он пытается выпутаться из беды.

Осенью в Москве на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) выступил Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана имени Натальи Сац из Алма-Аты. Выбор места неслучаен. Ведь РАМТ тоже организовала Наталья Ильинична – легендарный советский театральный режиссер.

«И сейчас мы с такой радостью хотим представить на суд взыскательной московской публики наш спектакль (биографическую постановку «Сац. Хроника одной репетиции». – "Профиль"). И мы хотим, чтобы сердца наших зрителей раскрылись, потому что мы хотим поделиться своей любовью к этой женщине», – рассказала народная артистка Казахстана Ольга Коржева.М

Министр культуры России Ольга Любимова так оценила творческое содружество наших стран: «В последние годы культурное сотрудничество России и Казахстана вышло на принципиально новый высокий уровень. Нет такого направления искусства, которое бы не развивалось в рамках нашего взаимодействия». ОБ этом же говорил министр культуры и информации Казахстана Арман Кырыкбаев: «Традиции и ценности России близки Казахстану. Наши связи в сфере культуры и искусства активно развиваются, и я уверен, что эта динамика будет только набирать обороты».

Стоит отметить, что в Декларации о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, подписанной год назад лидерами наших стран Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым, культуре уделено принципиальное значение. В документе сказано четко: «Стороны считают недопустимой политизацию международного гуманитарного сотрудничества, дискриминацию деятелей культуры, науки и спорта по какому бы то ни было признаку. Стороны будут совместно выступать за развитие открытого и уважительного межкультурного диалога, исключающего проявления дискриминации».

Главная задача – сближать молодежь

Российские и казахстанские эксперты поделились с автором этих строк мнением, зачем нам сотворчество. По мнению члена Общественной палаты России, уроженки Казахской ССР Маргариты Лянге, наши народы могут быть вместе – в мире и согласии – только постигая искусство.

«В сегодняшние турбулентные времена, когда весь мир, по большому счету, сошел с ума, лучше все-таки держаться вместе. Прежде всего в духовной сфере. И, мне кажется, это прекрасно понимают и в Казахстане, и в России. Сегодня очень важно быть поближе к тем, кто тебя очень хорошо понимает. И для России это, безусловно, Казахстан. Ведь человеческие связи намного сильнее границ. Об этом важно нам не забывать», – высказалась Лянге.

Казахстанский писатель, лауреат Евразийской международной премии Бекнур Кисиков полагает, что задача наших деятелей искусств – сближать молодежь Казахстана и России, используя именно богатство культур многонациональной Евразии. «Только взаимный обмен, микс разных культур из России и Казахстана, что называется, зайдет молодым людям, будет им интересен. А в какую это форму облечь, какие культурные струны задействовать – кино, литература, музыка – здесь, думаю, надо начать с экспертных оценок на совместных круглых столах», – считает Кисиков.

Оба эксперта подчеркивают – упор на молодежь. По словам Маргариты Лянге, в культурном перекрестном опылении нуждается такая сфера как мультипликация – как детская, так и семейная. «Мне кажется, здесь огромный потенциал. Например, один из самых первых эпосов, который я прочла в своей жизни, про Кобланды-батыра. Это был человек неслыханного роста и невиданной силы. И с благородным сердцем. Я бы хотела, чтобы этот эпос появился либо в виде мультика, либо в виде компьютерной игры. На двух языках. Думаю, это было бы интересно современным молодым людям», – сказала российская общественница.

В свою очередь Бекнур Кисиков предложил направить усилия на популяризацию современной казахской и русской литературы среди нового поколения.

«Уверен, что современная казахская литература мало известна российскому читателю. И здесь все упирается в известные сложности – литературные переводы. Я думаю, что закончилось время "выезжать" только на именах известных авторов, классиков. Надо открывать новые имена. И они есть! Писательские встречи, мастерские, книжные серии могли бы широко расширить взаимный читательский интерес и в Казахстане, и в России. И в целом дать зеленый свет популяризации чтения. Ведь книга имеет очень большой потенциал для культурного обмена», – отметил алматинский литератор.