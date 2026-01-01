Территория роста: какие силы толкают экономику Сибири вперед

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С Запада на Восток

Экономика Сибирского федерального округа (СФО) за последние пять лет показала впечатляющий рост: валовой региональный продукт увеличился в 1,5 раза, с 11,6 трлн руб. в 2021 году до 17,5 трлн руб. в 2025-м. Однако, учитывая колоссальную территорию СФО, который является вторым по площади в России и занимает четверть страны, нельзя отрицать существенные различия в уровне развития входящих в его состав субъектов РФ.

Как рассказала «Профилю» управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских, Сибирь переживает экономическую перестройку. Если раньше фундаментом служил экспорт сырья, то сегодня локомотивами развития выступают обрабатывающие производства. Регионы с диверсифицированной экономикой и развитой переработкой занимают лидирующие позиции.

На это влияет сразу несколько факторов. Первый из них – состояние транспортной инфраструктуры. После того как экспортные потоки были переориентированы с западных рынков на восточные, нагрузка на Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали значительно выросла. Железные дороги не справляются со всем объемом перевозок, поэтому между компаниями усилилась конкуренция за доступ к ним. В первую очередь провозные мощности получают грузы, которые приносят больше дохода: нефтепродукты, зерно, металлы, химическая продукция и контейнерные перевозки. А экспорт угля и необработанной древесины, отличающихся более низкой рентабельностью, сталкивается с дополнительными трудностями.

Второй фактор – изменение направлений торговли. Раньше сырье в основном поставлялось в Европу и на близлежащие рынки. Теперь компаниям приходится искать покупателей в Китае, Индии и Турции. Из-за более длинных маршрутов растут расходы на доставку, и в некоторых случаях экспорт становится практически нерентабельным. При этом для сельского хозяйства географическое положение Сибири, наоборот, открывает новые возможности. Близость Казахстана, Узбекистана, Монголии и Китая упрощает выход на эти рынки с зерном, рапсом, растительными маслами и мукой.

Третий фактор – импортозамещение и рост государственных заказов. После ухода зарубежных поставщиков российским предприятиям потребовались отечественные аналоги промышленного оборудования, комплектующих, химических компонентов и потребительских товаров. Это создало дополнительные возможности для производителей в регионе.

Машинный зал Братской ГЭС, Иркутская область ©Алексей Майшев/РИА Новости

Тирских приводит в пример Новосибирскую область, чье экономическое развитие обусловлено логистикой, торговлей, сферой услуг, наукой, ИT, строительством и агропромышленным комплексом. Омская область демонстрирует рост благодаря нефтепереработке, нефтехимии, машиностроению и радиоэлектронике. Алтайский край преуспевает в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, производстве сельхозтехники и туризме.

Иркутская область опирается на доступную гидроэнергетику, газохимию, цветную металлургию, авиастроение и золотодобычу. Красноярский край – на металлургию и добычу нефти, но предприятия региона сталкиваются с проблемами экспорта, нехваткой оборудования и необходимостью экологической модернизации. Томская область, в свою очередь, успешно сочетает нефтегазовый сектор с развитыми университетским, микроэлектронным и ядерным кластерами, хотя и испытывает трудности из-за истощения старых месторождений.

При этом в октябрьском докладе Банка России, посвященном региональной экономике, отмечено, что добыча угля, ключевого сырьевого товара Сибири, в настоящее время также растет: «Положительная динамика сибирской угледобычи – результат наращивания экспортных поставок на фоне ближневосточного конфликта и продолжающегося роста внешнего спроса и цен на энергоносители», – указывают авторы. В частности, экспорт угля из Кузбасса в августе 2026-го вырос на 6% в годовом исчислении, продолжая положительную тенденцию последних трех месяцев. Несмотря на практически полную остановку отгрузок через черноморские порты России в августе, сибирские экспортеры смогли переориентировать логистику на балтийские и дальневосточные терминалы, компенсировав утраченные объемы.

От создания пластика до производства лекарств

«Наиболее уверенную динамику в Сибири демонстрируют отдельные направления химической промышленности и металлургии», – заметил в беседе с «Профилем» аналитик Freedom Global Владимир Чернов. По данным Иркутскстата, за январь – сентябрь 2026 года химическое производство в Иркутской области выросло на 74,2%, выпуск готовых металлических изделий – на 31,8%, а промышленное производство в целом – на 3,9%. В Новосибирской области выпуск химической продукции увеличился на 4,9%, кокса и нефтепродуктов – на 25,3%.

Среди крупных и значимых промышленных проектов финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин выделяет Иркутский завод полимеров в Усть-Куте. Его проектная мощность составляет 650 тыс. т продукции в год, на предприятии создано 1600 рабочих мест. Это пример развития переработки собственного сырья: экономический эффект связан с выпуском продукции с большей добавленной стоимостью и возможностью развивать производства, использующие полиэтилен.

Татьяна Тирских выделяет еще несколько ключевых предприятий, имеющих стратегическое значение для России. Среди них – строящийся в Омске завод по производству катализаторов для нефтепереработки, что является важным шагом к технологическому суверенитету и импортозамещению. Кроме того, в Иркутской области развивается единый высокотехнологичный комплекс, включающий Тайшетский алюминиевый завод (ТаАЗ) и Тайшетскую анодную фабрику. ТаАЗ производит высококачественный алюминий с использованием экологичных технологий, а фабрика поставляет ему критически важные обожженные аноды для процесса электролиза.

Цех электролиза и глинозема Тайшетского алюминиевого завода, Иркутская область ©Сергей Карпухин/ТАСС

Эксперты Сибирского главного управления Банка России убеждены: фармацевтика – сектор с колоссальным потенциалом и стремительным прогрессом. В период с июня по август 2026-го производство лекарств в СФО выросло в среднем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика отмечена в половине сибирских регионов, где функционируют предприятия фармацевтической отрасли, и обусловлена, в частности, вводом в действие новых производственных линий и мощностей. Один из ведущих сибирских производителей запустил недавно крупнотоннажное производство фармпрепаратов и субстанций, а до конца года планирует ввести в строй еще девять линий, включая выпуск ранее не производившихся фармакологических групп. Это значительно увеличит мощности предприятия. Другая компания в феврале 2026-го открыла линию по производству лекарств в ампулах, а в августе – комплекс полного цикла, что привело к полуторакратному увеличению производственных возможностей. Кроме того, в 2026 году вышел на проектную мощность цех по производству инновационных быстродействующих противовоспалительных и болеутоляющих средств крупнейшего в России производителя БАД. Параллельно с ростом поставок на внутренний рынок сибирские фармпроизводители расширяют экспортное присутствие. Так, красноярская компания освоила новые рынки в Азии, Центральной и Латинской Америке, а новосибирские предприятия увеличили поставки в страны СНГ.

Курорт круглый год

Вклад в экономический рост Сибири вносят не только промышленные предприятия, но и динамично развивающаяся сфера услуг, где ключевую роль играет туристический сектор. По информации, представленной в апреле 2026-го полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым, за период с 2023 по 2025 год налоговые отчисления от туризма в бюджеты регионов СФО удвоились, достигнув 6 млрд руб.

Сезонные направления постепенно превращаются в круглогодичные курортные кластеры: приходят сетевые гостиничные операторы, развивается инфраструктура развлечений. Задача отрасли – не просто увеличить турпоток, а создать индустрию гостеприимства, способную зарабатывать в течение всего года.

По данным Росстата, в 2025-м в Сибирском федеральном округе было совершено более 12,5 млн туристических поездок. Это существенная часть общего российского турпотока, который в прошлом году составил около 173,7 млн поездок. За три года, с 2022-го по 2025-й, посещаемость Сибири возросла более чем на 3 млн человек.

В 2026-м на СФО пришлось 6% всех бронирований по России, сообщили «Профилю» в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования «Островок». Новосибирская область занимает 15-е место в рейтинге популярных направлений, Иркутская – 16-е. За год количество бронирований в Бирюзовой Катуни выросло на 44%, в Майме – на 32%, Байкальске – на 20%, Манжероке – на 19%.

Туристы на Шавлинских озерах, республика Алтай ©PavelChigir/Shutterstock/Fotodom

«Туристический сектор Сибири переживает масштабную структурную перестройку: ключевые локации переходят от формата дикого или сезонного туризма к всесезонным курортам мирового уровня с отелями "4–5 звезд" и развитой инженерной инфраструктурой», – подтверждает Татьяна Тирских. Так, зимние курорты, такие как Шерегеш и «Гора Соболиная», расширяют предложения для лета, добавляя экотропы, термальные комплексы и байк-парки. В свою очередь, Алтай и Байкал, ранее преимущественно летние направления, развивают зимний туризм, включая в спектр услуг SPA-процедуры и катание по льду. При строительстве новых курортов сразу закладывается автономная инфраструктура (собственные энергоцентры, системы водоочистки, дорожные развязки), что обусловлено нехваткой существующих мощностей, подчеркивает эксперт.

Развитие курортов сопровождается приходом ведущих гостиничных операторов и строительством новых объектов. Так, в 2026 году туристический комплекс «Бирюзовая Катунь» пополнился новым апарт-отелем, предлагающим 309 номеров. В августе на территории игорной зоны «Сибирская монета» начал функционировать пятизвездочный отель, располагающий 168 номерами. В Новосибирске после рекордных 58 лет строительства наконец открыла свои двери гостиница на 200 номеров. Тем не менее нехватка мест пока еще остается серьезной проблемой. По данным АТОР, Шерегешу, например, не хватает порядка 10 тыс. гостиничных номеров.

Несмотря на развитие всесезонной инфраструктуры, лето остается основным периодом для путешествий по Сибири. По оценке АТОР, на теплый сезон приходится 80–85% турпотока СФО. В Республике Алтай и Алтайском крае, по данным «Островка», летом совершается 50% бронирований, осенью – 20%, весной – 18%, зимой – 11%.

При этом отмечается повышенный спрос на оздоровительный и экологический туризм. Загрузка санаториев Сибирского федерального округа выросла на 15–18%. В Красноярском крае популярны круизы по Енисею, поездки на плато Путорана и в национальный парк «Красноярские Столбы», активно развивается гастротуризм. Природные маршруты привлекают туристов и в менее известные регионы, например в Забайкальский край.

На радаре у государства

Заметную роль в экономических успехах СФО играет господдержка. Принятая правительством в январе 2023-го Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года стала первой комплексной программой, которая рассматривает Сибирь не как совокупность отдельных регионов, а как единое экономическое пространство. Ее главная цель – повысить конкурентоспособность экономики округа за счет крупных инвестиционных проектов, развития инфраструктуры и создания новых производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью.

Ключевой принцип стратегии – отказаться от сырьевой модели, при которой ресурсы преимущественно вывозятся за пределы округа, и развивать переработку внутри Сибири. Для этого документ предусматривает создание восьми отраслевых кластеров – от лесопереработки, алюминия и редкоземельных металлов до туризма, сельского хозяйства, нефти, газа и угля.

План реализации стратегии включает более 150 мероприятий. Среди них – модернизация аэропортов Горно-Алтайска, Красноярска, Братска, Кемерова, Новокузнецка и Новосибирска, развитие железнодорожной и логистической инфраструктуры, обновление коммунальных сетей и запуск новых инвестиционных проектов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, реализация этих мер должна обеспечить опережающий рост экономики региона и повысить ее конкурентоспособность.

Уникальное географическое положение Сибири дает ей возможность стать центром «пересборки» логистических систем всей Евразии, создавая новые транспортные коридоры и стимулируя рост деловой и инновационной активности через более тесное взаимодействие, отмечает Владимир Чернов. Проекты, подобные Центрально-Евразийскому транспортному коридору и Северному широтному ходу, станут критически важными по мере развития производственного и инновационного потенциала Сибири. Их качественная реализация установит новые принципы коммуникации и перемещения, повысит мобильность, а также позволит сформировать инновационный хаб, активно вовлекающий человеческий капитал в развитие Сибири.