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Кроме того, в своем видеообращении в соцсети X Бабиш раскритиковал высокие затраты на содержание Европарламента и других институтов ЕС, а также объем средств, заложенных на помощь Украине.

О проекте семилетнего бюджета Евросоюза

Обсуждаемый финансовый план Евросоюза рассчитан на 2028–2034 годы. В текущей редакции документа, подготовленной при председательстве Ирландии в Совете ЕС, на содержание аппарата Европарламента, Еврокомиссии и других общеевропейских структур заложено €95 млрд (по оценке Праги – около €100 млрд).

Еще €100 млрд авторы проекта предлагают зарезервировать на поддержку Украины в виде специального инструмента, обеспеченного общеевропейским бюджетом. При этом общий размер казны объединения напрямую зависит от взносов государств-участников, которые рассчитываются исходя из уровня их валового национального дохода.

О механизме принятия бюджета ЕС и союзниках Праги

Многолетний бюджетный план объединения вступает в силу при единогласном одобрении всех 27 государств – членов ЕС и последующем согласии Европейского парламента. Наличие права вето позволяет любой стране блокировать итоговое решение до учета ее национальных интересов.

В ходе переговоров Прага опирается на неформальную коалицию "Друзья сплочения", в которую входят 17 стран во главе с Италией и Румынией. Участники этой группы выступают против урезания дотаций на сельское хозяйство и выравнивание экономического развития регионов ради финансирования новых инициатив Брюсселя.

О политическом курсе Андрея Бабиша

Лидер политического движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш вновь возглавил чешский кабинет министров по итогам парламентских выборов, состоявшихся в октябре 2025 года. До этого он уже занимал пост премьер-министра республики с 2017 по 2021 год.

На европейской арене глава правительства придерживается прагматичного курса и регулярно критикует Брюссель за избыточную бюрократию. Помимо бюджетной политики, Прага под его руководством добивается пересмотра климатических норм, в частности отсрочки введения новой системы торговли квотами на выбросы (ETS2) из-за риска роста цен на энергоносители.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц счел чрезмерным новый проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы.