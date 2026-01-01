Дым над Барселоной и погромы после забастовки: чем закончились массовые протесты в Испании

Наиболее серьезные инциденты произошли в районе площади Каталонии, на бульваре Пасео-де-Грасия и улице Каррер-де-Пелай. По данным Betevé, в общей сложности участники беспорядков подожгли 110 мусорных контейнеров. Муниципалитет оценил ущерб от их уничтожения примерно в €150 тыс.

Пожарные совершили 42 выезда, связанных с беспорядками. Кроме того, пострадали десятки магазинов: по предварительным подсчетам ассоциации Barcelona Comerç, повреждения получили 38 торговых точек в разных районах города. В некоторых случаях злоумышленники разбивали витрины и выводили из строя замки и двери.

По данным каталонской полиции Mossos d'Esquadra, в Барселоне задержали 52 человека, в том числе шестерых несовершеннолетних. В ходе столкновений пострадали 36 сотрудников полиции.

Правоохранители утверждают, что беспорядки устроила небольшая группа радикально настроенных участников, не связанная с организаторами забастовки. По информации полиции, у задержанных изъяли пиротехнику и два "коктейля Молотова". В городе также зафиксировали попытки проникновения в магазины и случаи разграбления торговых точек.

Забастовка состоялась 11 ноября и стала первой общенациональной акцией такого масштаба, организованной крупнейшими профсоюзами Испании, за 14 лет – предыдущая прошла в 2012 году. Участники требовали принять меры против жилищного кризиса, роста арендной платы и снижения покупательной способности населения. Главным лозунгом акции стали требования достойных зарплат, доступного жилья и сдерживания цен.

Демонстрации прошли в Мадриде, Барселоне и других городах страны. Оценки числа участников заметно разошлись: организаторы заявили о 400 тыс. человек на главной акции в Барселоне, тогда как городские власти насчитали около 55 тыс. По данным Reuters, в общенациональной забастовке приняли участие более 3 млн человек, профсоюзы называли цифру около 4 млн.

В целом большинство демонстраций проходило мирно. Однако после завершения марша в Барселоне группа людей в масках начала поджигать мусорные контейнеры, сооружать баррикады, разбивать витрины и бросать пиротехнику в сторону полицейских.

Столкновения также произошли в Мадриде, где правоохранители применяли спецсредства для разгона протестующих.

После беспорядков власти Барселоны направили на уборку и восстановление городских улиц почти 2900 сотрудников коммунальных служб.

Протесты в Европе

Беспорядки в Барселоне стали частью более широкой волны социального недовольства, которая осенью распространилась на несколько европейских стран. Наиболее масштабные столкновения произошли во Франции. Там выступления, начавшиеся с требований улучшить условия в школах, переросли в протесты против роста цен и сокращения расходов на общественные услуги. В ходе беспорядков громили магазины и здания, возникали пожары. Власти сообщали о массовых задержаниях, а в отдельных районах Парижа и Лилля вводили комендантские ограничения.

В Италии демонстрации проходили в том числе в Милане и Болонье. Участники выступали против дороговизны жизни, низких зарплат и проблем с доступностью жилья. Некоторые акции сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и разграблением магазинов. В Бельгии протесты студентов и других групп проходили в Брюсселе и Льеже: полиция применяла водометы и слезоточивый газ для разгона участников беспорядков.

В Португалии десятки тысяч человек вышли на улицы Лиссабона, требуя повышения зарплат, доступного жилья и мер против роста стоимости жизни. В Албании проходили антиправительственные выступления, связанные с претензиями к властям и проблемами коррупции.

Отдельные стачки и акции проходили также в Германии, где бастовали работники металлургической и электротехнической отраслей, а студенты выступали против возможного возвращения воинского призыва.