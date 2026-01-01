Илон Маск пошутил о несработавших космических лазерах после поражения республиканцев

"Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы в этот раз не сработали", – написал Маск в соцсети X в среду, 4 ноября 2026 года.

По подсчетам The New York Times, Маск в 2025–2026 годах направил на поддержку республиканцев $474 млн, больше, чем кто-либо тратил за один избирательный цикл, за исключением кандидатов, финансировавших собственные кампании. Эта сумма включает в себя раскрытые пожертвования федеральным и региональным политическим группам с 1 января 2025 года.

По данным издания, из этих денег $16 млн пошло на государственные кампании, $30 млн – на финансирование Congressional Leadership Fund (главный комитет, поддерживающий республиканцев в конгрессе), $168 млн – на финансирование Senate Leadership Fund (главный комитет, поддерживающий республиканцев в cенате), $216 – на финансирование собственного политического комитета Маска America PAC и $44 – на поддержку других республиканских групп или кандидатов.

Издание отмечает, что "эта цифра почти наверняка занижена", поскольку Маск также делал пожертвования через так называемые теневые деньги в течение избирательного цикла 2026 года. Кроме того, федеральные данные охватывают период только до 14 октября и не учитывают пожертвования, которые он мог сделать в последние три недели выборов.

Reuters называет сумму в $445 млн. Агентство отмечает, что миллиардеры со стороны демократов, включая Майкла Блумберга и Джорджа Сороса, потратили на выборы меньше половины от суммы, выделенной Маском.

Голосование на промежуточных выборах состоялось 3 ноября (в ночь на 4 ноября по московскому времени). Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов, губернаторов 36 штатов, а также депутатов региональных законодательных собраний и местных чиновников.

Демократическая партия, по предварительным результатам промежуточных выборов, получает контроль и над Сенатом, и над палатой представителей США. Президент Дональд Трамп заявил, что принимает итоги выборов и готов работать с оппонентами. Поражение республиканцев Трамп объяснил тем, что его собственной фамилии не было в списках.