На фоне появления документа The Washington Post сообщила в пятницу, 20 ноября 2026 года, что глава Пентагона Пит Хегсет ввел ограничения на военное сотрудничество США и Канады. По сведениям издания, эти меры не затрагивают обмен разведданными и работу в рамках НАТО и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

При этом в Оттаве заверяют, что никаких урезаний нет. Канадский министр обороны Дэвид Макгинти заявил в субботу, что Соединенные Штаты не ограничивали сотрудничество с Вооруженными силами Канады.

Как указывает NYT, распоряжение Пентагона отражает продолжающееся ухудшение отношений между союзниками, начавшееся после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

США и Канада являются союзниками по НАТО, также связаны двусторонними военно-политическими соглашениями. При нынешней администрации Трампа отношения между двумя странами остаются напряженными, в том числе из-за торговых споров. После срыва двусторонних переговоров 22 августа 2026 года США ввели 50-процентные тарифы на канадские товары. Канада с 8 сентября ввела зеркальные ответные ставки 15, 25 и 50% на американский импорт. В перечень попали сотни товарных позиций; сталь, алюминий и часть изделий получили ставку 50%.

Ранее Трамп также допускал сворачивание торговли с Европой по ряду направлений, если Канада получит статус ассоциированного члена Евросоюза.

Также Трамп заявил, что ожидает от канадских властей инициативы по полной отмене торговых пошлин в рамках новой сделки с Вашингтоном. По его словам, соответствующее предложение должно исходить от Оттавы.