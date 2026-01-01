Саммита НАТО в 2027 году не будет

"Общей позиции по срокам пока нет. Точно не в 2027-м", – приводит слова Рамы Bloomberg.

Такое заявление он сделал по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Дублине.

В пресс-службе НАТО подтвердили, что следующий саммит пройдет в Албании, однако "решение о дате еще не принято".

Слова Рамы – первое публичное подтверждение того, что саммита в 2027-м не будет, однако слухи об этом появились еще весной.

27 апреля Reuters сообщало со ссылкой на шесть дипломатических источников, что в альянсе намерены перейти к более редким встречам. Одна из ключевых причин – желание ограничить число контактов с президентом США Дональдом Трампом, которые могут оказаться весьма непростыми.

Тогда говорилось, что саммит-2027, вероятно, все же состоится, но вот в 2028-м встречаться не будут. Высказывалось также мнение о возможном переходе на проведение саммитов раз в два года.

Последний на данный момент саммит НАТО имел место 7-8 августа 2026 года в Анкаре.

Интересно, что после шквала филиппик Трампа в отношении НАТО в последние месяцы как будто наступило некоторое затишье.

За свою 77-летнюю историю НАТО не раз меняло подход к периодичности саммитов. Существующий сейчас ежегодный формат стартовал лишь в 2021 году.