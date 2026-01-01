13 ноября 2026
USD 82.66 +0.11 EUR 92.7 +0.3
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Саммита НАТО в 2027 году не будет

Саммита НАТО в 2027 году не будет

Если такой саммит состоится в 2028-м, то его примет Тирана, заявил премьер-министр Албании Эди Рама 12 ноября 2026 года, в четверг. Самым интересным словом здесь, конечно, является "если".

Саммит НАТО в 2027-м проводить не будут, заявил албанский премьер

Саммит НАТО (архивное фото)

©Alexandros Michailidis/Shutterstock/Fotodom

"Общей позиции по срокам пока нет. Точно не в 2027-м", – приводит слова Рамы Bloomberg.

Такое заявление он сделал по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Дублине.

В пресс-службе НАТО подтвердили, что следующий саммит пройдет в Албании, однако "решение о дате еще не принято".

Слова Рамы – первое публичное подтверждение того, что саммита в 2027-м не будет, однако слухи об этом появились еще весной.

27 апреля Reuters сообщало со ссылкой на шесть дипломатических источников, что в альянсе намерены перейти к более редким встречам. Одна из ключевых причин – желание ограничить число контактов с президентом США Дональдом Трампом, которые могут оказаться весьма непростыми.

Тогда говорилось, что саммит-2027, вероятно, все же состоится, но вот в 2028-м встречаться не будут. Высказывалось также мнение о возможном переходе на проведение саммитов раз в два года.

Последний на данный момент саммит НАТО имел место 7-8 августа 2026 года в Анкаре.

Интересно, что после шквала филиппик Трампа в отношении НАТО в последние месяцы как будто наступило некоторое затишье.

За свою 77-летнюю историю НАТО не раз меняло подход к периодичности саммитов. Существующий сейчас ежегодный формат стартовал лишь в 2021 году.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: НАТО
Рекомендательный сервис