Судно длиной 119,5 м, построенное в 2012 году, принадлежит греческому судовладельцу. Оно вышло из египетского порта Александрия в румынский порт Мидия и перевозило более 3,4 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа (пропана).

По предварительным данным, газовоз подвергся атаке беспилотников в пределах исключительной экономической зоны Болгарии.

Танкер пропал с радаров вскоре после полуночи 17 ноября, а в 8:02 сработал его аварийный радиобуй. На поиски с авиабазы Балчик вылетели два штурмовика Су-25 и вертолет Cougar ВМС Болгарии. Экипаж самолета обнаружил в море спасательный плот, на который успели эвакуироваться моряки.

На борту находились 19 человек, все граждане Филиппин. Вертолет доставил весь экипаж на базу "Чайка" под Варной, двое моряков получили легкие ранения. Для проверки акватории на предмет возможного разлива топлива власти направили в район происшествия военный корабль.

По данным компании морской безопасности Diaplous, с середины июля 2026 года у берегов Болгарии и Румынии нападениям подверглись уже 18 торговых судов. Только с начала ноября в этом районе дроны атаковали не менее 14 судов, в результате чего погибли или пропали без вести более 30 моряков.