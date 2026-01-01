"Разве не интересно, что стоимость нефти резко упала после промежуточных выборов? Я говорил, что так будет. Все это огромное надувательство", – написал политик в Truth Social.

"И демократы, и Иран изо всех сил пытались как можно дольше удержать стоимость нефти на высоком уровне, а после выборов стоимость нефти снижалась рекордными темпами", – отметил он. По словам Трампа, "очень жаль, что избиратели этого не поняли" до голосования. Он также охарактеризовал прошедшее волеизъявление как "очень странные" выборы.

Промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов палаты представителей; в 36 штатах прошли губернаторские кампании. По итогам голосования демократы получают большинство в обеих палатах конгресса нового созыва, который начнет работу в начале января 2027 года.

Высокие цены на нефть и, как следствие, на топливо стали одним из ключевых факторов, ослабивших позиции правящей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США. На фоне конфликта с Ираном и перебоев с нефтяным трафиком в Ормузском проливе цены на нефть марки Brent в октябре 2026 года превышали $110 за баррель.

По данным американских СМИ, к выборам 2026 года цены на бензин достигли рекордно высоких значений для промежуточных кампаний: к концу октября средний ценник на обычный бензин поднялся примерно до $4,30 за галлон, а "дизель" подорожал более чем на 70% за год. Это усилило инфляционное давление и недовольство избирателей экономической политикой администрации Дональда Трампа.