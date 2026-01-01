"Я просто не хочу, чтобы у них было ядерное оружие. Я никогда не был за или против смены режима, для меня это никогда не было критерием", – сказал Трамп.

При этом он отметил, что, по его мнению, цель Израиля "покончить с Ираном" "вероятно достижима", но подчеркнул, что это не его цель.

22 ноября Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран продолжают непрямые консультации о прекращении конфликта. Он также сообщил, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если договоренности не будут достигнуты.

Прямые дипломатические контакты между США и Ираном фактически прерваны в июле, когда стороны вернулись к обмену авиаударами. После этого Тегеран выдвигал свои условия через посредников, но Трамп их отвергал. Единственная попытка вернуться к прямым консультациям, предпринятая дипломатами на полях заседания Генассамблеи ООН в начале сентября, провалилась.