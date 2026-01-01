У Минюста США появились вопросы к Nvidia, Элис Хуанг, Super Micro

Пока нет указаний на то, что эти проверки выльются в уголовное преследование, уточняют в издании.

Представители Nvidia и Минюста не стали комментировать эти сообщения.

Стоит отметить: Semafor – не самое известное, но обычно заслуживающее доверия СМИ. Оно было создано в 2022 году бывшим гендиректором Bloomberg Media Group Джастином Смитом и бывшим же главредом BuzzFeed Беном Смитом. В его консультативный совет входят в том числе гендиректор Microsoft Сатья Наделла, президент Anthropic Дарио Амодеи, сооснователь LinkedIn Рейд Хофман. Раньше входил и Дженсен Хуанг, остается ли он членом совета сейчас – неясно.

Элис Хуанг и Super Micro

Ранее уже сообщалось, что Минюст США расследует деятельность бывшей компании Элис Хуанг Megaspeed International по подозрению в незаконных поставках полупроводников. В Megaspeed отрицают нарушения.

Сейчас же речь идет об еще одном расследовании – о нем пишет 12 ноября не только Semafor, но и Bloomberg. По сведениям источников, Элис Хуанг подозревают в попытках переправить в Китай продукцию Super Micro. Связана ли эта проверка с уже возбужденными делами о контрабанде чипов в США и Азии, пока не ясно.

Дело в том, что Super Micro уже давно привлекла внимание правоохранителей. Еще в марте прокуратура Манхэттена обвинила сооснователя компании И-Шаня "Уолли" Ляо и еще двоих человек в сговоре – они отправляли сервера на базе чипов Nvidia неназванной компании в Юго-Восточной Азии с последующей переправкой клиентам в КНР. Super Micro в числе ответчиков не значится и заявляет о сотрудничестве со следствием. Ляо не признал вины и больше не работает в компании.

По информации Bloomberg, Элис Хуанг сейчас находится в Пекине; связаться с ней не удалось.

Элис Хуанг и падение титана

В последние дни основатель Nvidia Дженсен Хуанг оказался в эпицентре скандала. Появились публикации о его связи с Элис Хуанг – бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed.

Американские спецслужбы подозревают ее в сотрудничестве с китайской разведкой. Утверждается, что эти отношения могли создать риски для безопасности корпоративной информации и поставок передовых чипов.

Хуанг признал, что у него был внебрачный роман, и сообщил сотрудникам компании, что готов сотрудничать с расследованием совета директоров. При этом обвинения в шпионаже в отношении Элис Хуанг пока остаются только подозрениями. Китайская сторона отвергла утверждения о причастности своих спецслужб к этой истории.

12 ноября было объявлено об отставке Дженсен Хуанга с поста гендиректора Nvidia. Временным гендиректором назначена финдиректор Колетт Кресс. Компания ищет постоянную замену Хуанга.

В заявлении Nvidia подчеркивается "неоценимый вклад" Хуанга в развитие компании и отрасли в целом.