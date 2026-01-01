В Германии назвали виновных в беспорядках после массовых демонстраций

"Вспышки насилия, как в Париже, удалось предотвратить благодаря самоотверженной работе наших полицейских", – сказал Добриндт в интервью газете Bild.

Он отметил, что выбранная правоохранительными органами тактика – масштабное присутствие на улицах и децентрализованное распределение сил – позволила удержать ситуацию под контролем.

По словам министра, первоначально мирные демонстрации оказались захвачены группами, настроенными на насилие. Добриндт обвинил в этом левые радикальные объединения и экстремистов из числа мигрантов. Он заверил, что участников беспорядков установят и привлекут к ответственности.

"За подобное нарушение общественного порядка должны последовать суровые наказания", – подчеркнул глава МВД.

В каких городах Германии прошли демонстрации

Массовые акции состоялись 31 октября более чем в 30 городах Германии. Демонстранты вышли на улицы Берлина, Гамбурга, Кёльна, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне и Штутгарта. Изначально мероприятия проходили преимущественно мирно, однако к вечеру в ряде населенных пунктов произошли столкновения с полицией и другие нарушения общественного порядка.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в нескольких крупных городах.

Берлин. Во время шествия левых радикалов в сторону полицейских бросали пиротехнические средства, бутылки и яйца. В результате столкновений пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов.

Гамбург. Участники беспорядков поджигали баррикады.

Кёльн. Для разгона протестующих полиция применила водометы.

Франкфурт-на-Майне. Здесь произошли столкновения демонстрантов с полицейскими, а также случаи разграбления магазинов. Правоохранители задержали более 30 человек.

Добриндт заявил, что полиция смогла предотвратить дальнейшее обострение ситуации благодаря заранее выбранной тактике и присутствию значительных сил в городах.

Расследование инцидентов продолжается: правоохранительным органам предстоит установить всех участников нападений на сотрудников и других противоправных действий.