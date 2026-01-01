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В Германии назвали виновных в беспорядках после массовых демонстраций

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что причиной беспорядков, вспыхнувших в нескольких городах страны после массовых демонстраций 31 октября, стали действия левых радикалов и экстремистов из числа мигрантов. При этом он высоко оценил работу полиции, которой, по его словам, удалось не допустить более масштабные столкновения.

Беспорядки в Германии

Беспорядки в Германии

©IMAGO/Marc John / www.imago-images.de / Global Look Press

"Вспышки насилия, как в Париже, удалось предотвратить благодаря самоотверженной работе наших полицейских", – сказал Добриндт в интервью газете Bild.

Он отметил, что выбранная правоохранительными органами тактика – масштабное присутствие на улицах и децентрализованное распределение сил – позволила удержать ситуацию под контролем.

По словам министра, первоначально мирные демонстрации оказались захвачены группами, настроенными на насилие. Добриндт обвинил в этом левые радикальные объединения и экстремистов из числа мигрантов. Он заверил, что участников беспорядков установят и привлекут к ответственности.

"За подобное нарушение общественного порядка должны последовать суровые наказания", – подчеркнул глава МВД.

В каких городах Германии прошли демонстрации

Массовые акции состоялись 31 октября более чем в 30 городах Германии. Демонстранты вышли на улицы Берлина, Гамбурга, Кёльна, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне и Штутгарта. Изначально мероприятия проходили преимущественно мирно, однако к вечеру в ряде населенных пунктов произошли столкновения с полицией и другие нарушения общественного порядка.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в нескольких крупных городах.

  • Берлин. Во время шествия левых радикалов в сторону полицейских бросали пиротехнические средства, бутылки и яйца. В результате столкновений пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов.
  • Гамбург. Участники беспорядков поджигали баррикады.
  • Кёльн. Для разгона протестующих полиция применила водометы.
  • Франкфурт-на-Майне. Здесь произошли столкновения демонстрантов с полицейскими, а также случаи разграбления магазинов. Правоохранители задержали более 30 человек.

Добриндт заявил, что полиция смогла предотвратить дальнейшее обострение ситуации благодаря заранее выбранной тактике и присутствию значительных сил в городах.

Расследование инцидентов продолжается: правоохранительным органам предстоит установить всех участников нападений на сотрудников и других противоправных действий.

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Метки: Германия протесты
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