Во Франции мужчина украл и сжег часть мощей Николая Чудотворца

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Кража произошла 28 октября. О пропаже священник сообщил в полицию 2 ноября. Французские полицейские установили подозреваемого по записям камер видеонаблюдения, задержали его дома и поместили под стражу. На допросе мужчина признался, что разбил защитное стекло, а затем "сжег и растоптал" фрагмент кости.

По данным прихода Сен-Николя-ан-Лотарингия, он объяснил поступок спонтанным желанием уничтожить предмет, который считал "символом фетишизма". Власти коммуны осудили произошедшее и заявили, что будут присутствовать на судебном заседании. Подозреваемый должен предстать перед судом в ближайшее время.

Какие реликвии хранятся в базилике Сен-Николя-де-Пор в Лотарингии

Сен-Николя-де-Пор – главный центр почитания Николая Чудотворца в Лотарингии. По преданию, рыцарь Обер де Варанжевиль, возвращаясь из крестового похода, сделал остановку в Бари (Италия), где покоятся основные мощи святого. Оттуда он привез в Лотарингию фалангу, так называемую благословляющую десницу. Это произошло около 1090 года. Для реликвии построили церковь, а в XV–XVI веках – нынешнюю базилику в стиле пламенеющей готики.

Всего в храме находится семь фрагментов костей, приписываемых святому. Главные святыни хранятся в сокровищнице, которую воры не тронули. Самая известная из них – реликварий в виде руки из золота, серебра и позолоты, украшенный драгоценными камнями; внутри, по преданию, хранится фаланга святого.

Почему похищенную часть мощей Николая Чудотворца назвали "не главной"

Похищенный фрагмент не относился к числу главных святынь. Президент ассоциации "Знание и возрождение базилики" Дени Буркен описал его как очень маленький – длиной 1–2 см: "Большинство людей проходят мимо, не замечая его. Я и сам долго не мог его найти".

Мэр города Люк Бинсингер заявил, что это "не одна из двух главных реликвий, которые представляются во время декабрьской процессии". Фрагмент хранился не в сокровищнице, а в часовне под статуей святого, куда его поместили в начале 2000-х годов.

Мэр подчеркнул, что жители Портуа особенно привязаны к этой реликвии, ведь святой Николай – покровитель Лотарингии и "здесь бьется сердце Лотарингии каждый год 6 декабря". Сам факт уничтожения даже малой частицы мощей местные жители восприняли как профанацию и акт вандализма.

Другие случаи в базилике Сен-Николя-де-Пор в Лотарингии

По данным ICI (France Bleu), это уже третий случай кражи или вандализма в базилике с начала 2026 года; ранее, в феврале, произошло два поджога, которые быстро потушили. Во Франции в 2025 году, по данным МВД, зафиксировали 538 краж религиозных предметов из церквей – примерно на 10% больше, чем в 2024-м.

Несмотря на инцидент, 780-я процессия со свечами остается запланированной на субботу, 5 декабря 2026 года, в базилике Сен-Николя-де-Пор. По данным туристического офиса Destination Nancy, обычно она собирает около 10 тыс. человек.