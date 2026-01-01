По данным издания, загрузка прошла в начале 2024 года силами подразделения Rolling Stone, которое располагает обширной базой жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Сервис Amazon Rekognition предназначен для идентификации людей по изображениям лиц.

После начала наземной операции в секторе Газа в октябре 2023 года военные регулярно фотографировали палестинцев на контрольно-пропускных пунктах, утверждают источники издания. При этом журналистам The Guardian не удалось установить, были ли все 3,5 млн снимков получены именно на блокпостах.

Представитель Amazon Web Services заявил, что компания не имеет доступа к содержимому облачных ресурсов клиентов и не обсуждает отношения с ними без их согласия. Армия обороны Израиля отказалась комментировать использование технологий для оперативных нужд.

Сотрудничество Израиля с Amazon и Google также ведется по проекту Nimbus, заключенному в 2021 году. Стоимость совместного с Amazon проекта оценивалась в $1,2 млрд.

Инициатива разрабатывалась с 2019 года под руководством Министерства финансов и Национального цифрового агентства Израиля. Главная задача проекта – перевести государственные ведомства и силовые структуры на современные облачные технологии, а также создать локальные дата-центры непосредственно на израильской территории. Это позволяет хранить критически важные данные внутри страны и не зависеть от зарубежных серверов.