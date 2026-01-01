Вылеты самолетов остановлены на всей территории США из-за сбоя связи

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил в соцсети X, что ограничение распространяется на все аэропорты страны. По его словам, поводом стала неисправность в системе связи, охватившая районные центры управления воздушным движением.

Власти не связывают произошедшее с атакой на инфраструктуру. "Нет предварительных данных на настоящий момент о том, что это была злонамеренная атака против нас", – заявил глава Министерства внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин. Он добавил, что речь идет о сбое работы оборудования связи.

Согласно данным портала FlightAware, в США задержаны 9 917 рейсов, еще 733 отменены.

По данным Associated Press, это третий случай в истории, когда американские власти останавливают вылеты по всей стране: ранее такие меры принимались после терактов 11 сентября 2001 года и в январе 2023 года из-за сбоя в компьютерной системе FAA.

До этого произошел серьезный сбой в работе сервисов одной из ключевых американских IT-компаний Microsoft. Перебои наблюдались по всему миру: пользователи жаловались на Outlook, Microsoft 365, Copilot, Teams и другие продукты. По данным портала Downdetector, в течение часа сбой затронул пользователей из 74 стран и территорий; локальные проблемы сохраняются. Наибольшее число жалоб поступило из США.

При этом власти США пока не утверждают, что инциденты связаны между собой.