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Многочасовая атака на Омскую область: что известно к данному моменту

В течение дня 11 ноября 2026 года в Telegram-канале омского губернатора Виталия Хоценко несколько раз сообщали об опасности.

В Омске несколько часов отражают атаку БПЛА

Российский военнослужащий с ПЗРК "Игла" (архивное фото)

©Александр Река/ТАСС
  • 12:40 мск (15:40 по местному времени) – Зафиксирована беспилотная опасность.
  • 14:55 (17:55) – Отражается атака.
  • 18:14 (21:14) – БПЛА продолжают сбивать, все экстренные службы региона работают в режиме повышенной готовности.
  • 19:14 (22:14) – На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

"Прошу жителей не выходить на улицу, не наблюдать за работой ПВО Минобороны России, не фотографировать и не публиковать эти материалы", – подчеркивается в последнем на данный момент сообщении Хоценко.

О пострадавших и ущербе пока ничего не говорилось.

Работу мобильного интернета и связи ограничили, информирует местное издание NGS55.ru.

Массовые мероприятия отменены. Открытие театрального фестиваля "Достоевский. Омск" отложено. Запланированные на 11 ноября соревнования этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию перенесли на 12-13 ноября.

В этих условиях в аэропорту Омск-Центральный были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (12:47 в Telegram-канале Росавиации), они все еще действуют.

24 октября в результате атаки беспилотников произошел пожар в логистическом центре Ozon в Омске. Говорилось также, что БПЛА достигли северного промышленного узла.

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Метки: беспилотники БПЛА Омск Омская область
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