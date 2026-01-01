Многочасовая атака на Омскую область: что известно к данному моменту

12:40 мск (15:40 по местному времени) – Зафиксирована беспилотная опасность.

14:55 (17:55) – Отражается атака.

18:14 (21:14) – БПЛА продолжают сбивать, все экстренные службы региона работают в режиме повышенной готовности.

19:14 (22:14) – На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

"Прошу жителей не выходить на улицу, не наблюдать за работой ПВО Минобороны России, не фотографировать и не публиковать эти материалы", – подчеркивается в последнем на данный момент сообщении Хоценко.

О пострадавших и ущербе пока ничего не говорилось.

Работу мобильного интернета и связи ограничили, информирует местное издание NGS55.ru.

Массовые мероприятия отменены. Открытие театрального фестиваля "Достоевский. Омск" отложено. Запланированные на 11 ноября соревнования этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию перенесли на 12-13 ноября.

В этих условиях в аэропорту Омск-Центральный были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (12:47 в Telegram-канале Росавиации), они все еще действуют.

24 октября в результате атаки беспилотников произошел пожар в логистическом центре Ozon в Омске. Говорилось также, что БПЛА достигли северного промышленного узла.