По его словам, большую часть дронов силы противовоздушной обороны поразили на дальних рубежах. "191 БПЛА нейтрализован на подлете к Москве", – указал Собянин в своем канале в мессенджере Макс.

Налет совершался волнами. Первое сообщение об уничтожении воздушных целей появилось в Telegram-канале Собянина около 20:00 мск воскресенья. За один час в небе Подмосковья было уничтожено 60 воздушных целей.

Вторая волна налетов была незадолго до полуночи – менее чем за полчаса было сбито еще 23 БПЛА.

Третья волна атак началась спустя два часа – если судить по сообщениям мэра, около 2:00 мск. Менее чем за час на подлете к столице уничтожено еще 57 дронов.

Во всех случаях Собянин отмечал, что "специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков". На каких направлениях на подлете к столице уничтожались БПЛА, он не уточнил. Кроме того, неизвестны последствия атаки на земле.

Последнее по времени сообщение о беспилотниках было опубликовано в 2:57 мск. Московские аэропорты Внуково и Шереметьево отправляли и принимали самолеты по согласованию. Как указывали в Росавиации, это необходимо для безопасности полетов.