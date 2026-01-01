Пожар произошел по адресу: улица Крылатская, дом 1. По сведениям из открытых источников, там расположен спортивно-экологический комплекс "Лата Трэк", который также называют горнолыжным, он находится на Крылатских холмах. Сначала загорелся деревянный склад, затем огонь перешел на кровлю административного здания, площадь пожара выросла с 150 до 1700 кв. м.

Огонь охватил оба этажа здания и склад, кровля обрушилась полностью. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, на место направили дополнительные силы пожарных. В МЧС сообщили, что огонь угрожал соседним зданиям и пожарные принимали меры к их защите.

По данным оперативных служб, причиной мог стать аварийный режим работы электросети. Прокуратура Москвы сообщила, что контролирует установление обстоятельств возгорания, проводится доследственная проверка. Для определения точных причин назначат пожарно-техническую экспертизу.

В ночь на 1 января 2024 года на объектах этого спорткомплекса уже был пожар. Тогда сгорел склад с дизельным топливом и спортинвентарем, площадь возгорания составила 800 кв. м.

Пожар локализован, данные о пострадавших не поступали. Точную причину установит экспертиза, версия с электросетью пока исходит от оперативных служб.