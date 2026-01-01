Установлено, что в 2016–2025 годах Коновалов заказывал в читальном зале учреждения архивные дела, документы и печатные издания в электронном виде на компакт-дисках с текстами находящихся на хранении бумажных документов. Ученый копировал их на свой ноутбук на безвозмездной основе, не имея на это законного права, передает "Интерфакс".

ФСБ задержала историка в марте 2025 года в читальном зале госархива. В ходе разбирательства он заявил, что посещал госархив исключительно с научными целями и записывал только нужные ему данные.

В понедельник, 23 ноября 2026 года, суд признал Коновалова виновным по п. "б" ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере). Историк свою вину не признал.

Мужчина приговорен к двум годам ограничения свободы, а также обязан компенсировать учреждению свыше 63 млн руб. ущерба.