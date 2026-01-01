В портовой зоне Усть-Луги начался пожар после попадания беспилотника

К ликвидации пожара уже привлечены профильные экстренные службы. Необходимые силы приступили к тушению огня.

По словам главы региона, в результате атаки также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции, обеспечивающей энергоснабжение в Усть-Луге. Об этом он написал в канале в "Максе".

Информация о масштабах разрушений портовой инфраструктуры, конкретных загоревшихся объектах и возможных пострадавших на данный момент уточняется.

Согласно обновленным оперативным данным, общее число украинских беспилотников, нейтрализованных силами ПВО над Ленинградской областью в ходе ночной атаки, увеличилось до 146 единиц.

Ранее региональные власти сообщали о 42, а затем о 92 сбитых дронах самолетного типа.

Из-за продолжающейся воздушной угрозы международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге по-прежнему приостановил прием и отправку гражданских авиарейсов.

Параллельно из-за фиксации неопознанных летающих объектов вблизи своих границ экстренные меры безопасности были вынуждены ввести сопредельные страны Прибалтики.

В нескольких районах Литвы объявлялся максимальный, "красный" уровень воздушной угрозы, временно останавливалась работа аэропортов в Вильнюсе и Каунасе, а командование литовской армии поднимало в воздух дежурные истребители НАТО для мониторинга воздушного пространства.