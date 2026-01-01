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Ключевые изменения касаются подпрограммы "Семейный автомобиль". Она дополнена новыми категориями техники, а требования к локализации уточнены, сообщается на сайте Минпромторга.

Подпрограмма "Семейный автомобиль"

По подпрограмме "Семейный автомобиль" семьи с двумя и более детьми получат 10%-ные скидки на автомобили с двигателем внутреннего сгорания. В регионах Дальневосточного федерального округа действует особый порядок: семьям хотя бы с одним ребенком предоставят 25%-ные скидки.

Для семей с тремя и более детьми вводится 20%-ная скидка на покупку российского "семейного автомобиля" – семиместной модели стоимостью до 2,3 млн руб. при сохранении требования в 3000 баллов локализации. Семьи с пятью и более детьми смогут получить 20%-ные скидки на "семейный микроавтобус" с не менее чем семью местами и ценой до 4,5 млн руб., для таких машин установлено требование не менее 3200 баллов локализации.

Автомобили с двигателями внутреннего сгорания и на газомоторном топливе

Для участия в программе автомобили с двигателем внутреннего сгорания должны производиться в России по специнвестконтракту и набирать не менее 3000 баллов локализации. Порог цены сохранен – до 2 млн руб. Базовая скидка составляет 20%, для покупателей в Дальневосточном федеральном округе – 25%.

Правом на льготный кредит смогут воспользоваться работники медицины и образования, граждане с инвалидностью, участники специальной военной операции и их семьи. Для участников СВО, получивших ранения, сохраняется скидка 40% при покупке автомобиля с ручным управлением.

Электромобили и гибридные авто

Скидки предусмотрены также для электромобилей и гибридов российского производства. Для всех покупателей – 10% (но не более 500 тыс. руб.) при условии не менее 1200 баллов локализации без учета баллов за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Для высоколокализованных моделей – от 2500 баллов без учета НИОКР – скидка вырастет до 35% (но не более 925 тыс. руб.) для всех категорий заемщиков.

Программа льготного автокредитования была приостановлена к концу III квартала 2026 года из-за исчерпания бюджетных лимитов. За этот период по льготным автокредитам было реализовано 123 тыс. автомобилей.

Как анонсировал в конце октября первый вице-премьер Денис Мантуров, программы льготного автокредитования и льготного лизинга запустят 1 декабря из лимитов 2027 года. По его словам, это будет подспорьем и для автопроизводителей, и для граждан, которые могут воспользоваться программой. "В общей сложности мы уже перевыполнили параметры текущего года, достигли 178 тысяч проданных автомобилей по двум программам – автокредитования и автолизинга, и действительно приняли осознанное решение приостановить, поскольку лимиты на этот год были исчерпаны. Но мы нашли решение", – указал замглавы правительства.