ЦБ допустил начисление процентов по счетам в цифровых рублях по примеру Китая

"Мы смотрим за мировыми тенденциями и подумали о том, что, может быть, имеет смысл про начисление процентов на счета подумать. Этот вопрос у нас в проработке, и при достаточной поддержке мы выйдем с инициативами", – сказала Кахруманова, выступая во вторник, 10 ноября 2026 года, в Совете Федерации.

Она напомнила, что цифровой рубль запускался как платежный инструмент, без функции сбережения, пишет "Интерфакс". Ранее ЦБ подчеркивал, что проценты на остатки в цифровых кошельках не начисляются, а граждане не могут открывать вклады и брать кредиты в цифровых рублях, а также получать банковский кешбэк.

Зампред ЦБ добавила, что в будущем кешбэки по расчетам цифровым рублем могут предлагать не банки, а сами производители и торговые сети. По ее словам, цифровой рубль может "сместить конфигурацию", и тогда это станет выгодно для коммерческих структур.

По данным Центробанка, к ноябрю граждане и бизнес открыли 310 тыс. кошельков в цифровых рублях и совершили более 250 тыс. операций.

Цифровой рубль – третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. В Банке России заявляли, что изучают возможный эксперимент, который позволит банкам выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях. Участники рынка предлагают модель, при которой счета на платформе учитываются на балансе самих банков, что дает им право не только проводить переводы и смарт-контракты, но и предлагать депозитные и кредитные продукты.

Массовое внедрение цифрового рубля началось с 1 сентября 2026 года – крупнейшие банки и крупные торговые сети уже обязаны принимать и поддерживать операции с ним. Пользоваться цифровым рублем или нет – исключительно добровольный выбор каждого человека. Автоматически кошелек никому не открывают.

Сейчас счет в цифровом рубле могут открыть граждане от 18 лет. Россиянам 14–18 лет могут предоставить доступ к этой форме нацвалюты к концу 2027 года.