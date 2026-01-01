Соответствующий механизм закреплен в проекте постановления правительства, пишут "Ведомости" в понедельник, 23 ноября 2026 года. По информации издания, министр энергетики Сергей Цивилев направил документ на согласование премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в ФАС и Минэкономразвития 30 октября.

Согласно проекту, правила распространятся на объекты мощностью от 670 кВт. 70% от заявленной мощности сразу придется оплачивать потребителям до 5 МВт с 1 января 2027 года.

Для более крупных объектов предусматривается поэтапный переход. Для площадок мощностью от 5 до 50 МВт обязательную долю оплаты предполагается увеличивать с 15% до 70% в течение четырех лет. Для объектов свыше 50 МВт переходный период займет шесть лет.

Механизм "бери или плати" означает, что расчет ведется не по реальному потреблению электроэнергии, а по минимальному объему, закрепленному в договоре на подключение к энергосетям.

Перерасчета за недопотребленную электроэнергию принцип "бери или плати" не предусматривает. Смысл правила заключается в том, что компания платит не только за фактически использованный ресурс, но и за зарезервированный для нее объем.

Механизм "бери или плати" в энергетике находится на стадии разработки нормативной базы

Правительство приняло принципиальное решение о внедрении механизма "бери или плати" при передаче электроэнергии крупным потребителям в феврале 2026 года.

Минэнерго поручили подготовить проект постановления до 15 апреля. В июле проект постановления Минэнерго не прошел согласование на регуляторной площадке и был отправлен на доработку. Причиной стали замечания экспертного сообщества и бизнеса. В июне кабмин одобрил законопроект о закреплении принципа "бери или плати" в Гражданском кодексе.

С помощью новых правил Минэнерго сможет: