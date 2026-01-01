О строительстве паромов сообщил 23 ноября 2026 года премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. По его словам, проект включен в перечень инфраструктурных инициатив, получающих поддержку Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Сколько выделят на строительство паромов

На строительство двух железнодорожных паромов направят около 50 млрд рублей с учетом бюджетного финансирования. Значительную часть средств предоставят из Фонда национального благосостояния.

"Это позволит направить на строительство паромов около 50 млрд рублей с учетом бюджетного финансирования", – заявил Мишустин.

Зачем Калининградской области нужны новые паромы

Глава правительства отметил, что географическое положение Калининградской области создает дополнительные сложности для транспортного сообщения с остальной территорией России. По его словам, противоправные действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу расположенных в регионе предприятий.

Новые железнодорожные паромы должны обеспечить регион бесперебойными поставками товаров, сырья и других необходимых грузов. Развитие морского сообщения также позволит снизить зависимость Калининградской области от сухопутных транзитных маршрутов через сопредельные государства.