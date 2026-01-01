Потребительские цены на минувшей неделе вновь снизились – Росстат

"На продовольственные товары цены снизились на 0,10% н/н, в том числе ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до 2,10% н/н), на остальные продукты питания динамика цен замедлилась до 0,09% н/н. В секторе непродовольственных товаров цены изменились на 0,17% н/н, в секторе наблюдаемых услуг – снизились на 0,10% н/н", – указывается в обзоре "О текущей ценовой ситуации" Минэкономразвития. Такие обзоры традиционно выходят одновременно с материалами "Об оценке потребительских цен" Росстата и на них основываются.

Годовая инфляция ускорилась

Годовая инфляция, рассчитанная по методике МЭР, составила по состоянию на 17 августа 6,13% против 6,05% на 10 августа. В том числе цены на продовольственные товары демонстрируют годовой рост на 4,87% (цены на фрукты и овощи – на 2,35%), на непродовольственную продукцию – на 6,17%, на услуги – на 7,4%.

В перечне непродовольственной продукции особенно внушительно выглядит динамика цен на бензин – их годовой рост оценили в 23,98%.

В лидерах падения – капуста

За период с 11 по 17 августа цены на фрукты и овощи в среднем просели на 2,1%. В том числе подешевели:

белокочанная капуста – на 5,4%;

картофель – на 5,3%;

морковь – на 3,7%;

свекла – на 3,1%;

помидоры – на 2,3%;

репчатый лук – на 1,6%;

бананы – на 0,9%;

яблоки – на 0,5%.

Напротив, огурцы прибавили в цене 0,4%.

Что касается других продуктов питания, то наиболее значительный рост продемонстрировала гречневая крупа (плюс 1,3%). Мясные детские консервы повысились в цене на 0,6%, мороженая рыба, сахарный песок и пшено – на 0,5%. Изменение цен на прочие продукты было ограниченным, в диапазоне от минус 0,4% до плюс 0,4%.

Смартфоны дорожают, поездки на Чёрное море дешевеют

Цены на непродовольственные товары изменились за отчетный период слабо. Разве что смартфоны подорожали сразу на 1%. Автомобильный бензин прибавил 0,5%, дизельное топливо – 0,4%.

Стоимость поездок на Черноморское побережье России просела на 4,8%, путевок в дома отдыха и пансионаты – на 0,5%, проживания в гостиницах 4*-5*– на 0,4%. С другой стороны, поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии стали дороже на 3,8%.

Что прогнозируют в ЦБ?

По итогам второго квартала 2026-го инфляция сложилась на уровне 6,0% годовых – вблизи апрельского прогноза (5,9%). Однако в июне-июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом за счет цен на нефтепродукты, сообщал 5 августа Центробанк.

"В дальнейшем Банк России ожидает постепенной стабилизации ситуации на рынке топлива и замедления роста потребительских цен, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики", – говорится в комментарии на сайте регулятора.

В ЦБ пересмотрели прогноз по инфляции на год с 4,5-5,5% до 6-7%, однако полагают, что устойчивая инфляция во втором полугодии сохранится в пределах 4–5% в пересчете на год.