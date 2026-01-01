Российское дизтопливо продолжает попадать в Европу, заявил Новак

"Европа же запретила закупку нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе", – сказал Новак в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

В последние дни вице-премьер неоднократно комментировал ситуацию на мировом рынке нефтепродуктов. В частности, 27 октября он сообщил, что три танкера с российским дизельным топливом уже направились в сторону США, а отправка четвертого ожидалась 28 октября.

Новак также заявил, что Россия готова поставлять партнерам столько дизеля, сколько потребуется в пределах объемов, предназначенных для экспорта. По его словам, после объявления о договоренностях Москвы и Вашингтона мировые цены на нефть снизились на 5–6%.

Вице-премьер назвал поставки российского топлива выгодными для участников рынка, поскольку они помогают компенсировать дефицит дизеля и сдерживать рост цен. Он также раскритиковал американских политиков, выступающих против сделки, заявив, что в их позиции политические соображения преобладают над экономическими.