1 ноября 2026
USD 80.56 -0.12 EUR 89.66 -0.16
Новости Экономика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Российское дизтопливо продолжает попадать в Европу, заявил Новак

Российское дизтопливо продолжает попадать в Европу, заявил Новак

Российское дизельное топливо иногда поступает на европейские рынки, несмотря на введенные Евросоюзом ограничения на закупки нефтепродуктов из России. При этом его могут продавать под другими торговыми марками. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Дизель

(Иллюстрация)

©Below the Sky / Shutterstock/Fotodom

"Европа же запретила закупку нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе", – сказал Новак в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

В последние дни вице-премьер неоднократно комментировал ситуацию на мировом рынке нефтепродуктов. В частности, 27 октября он сообщил, что три танкера с российским дизельным топливом уже направились в сторону США, а отправка четвертого ожидалась 28 октября.

Новак также заявил, что Россия готова поставлять партнерам столько дизеля, сколько потребуется в пределах объемов, предназначенных для экспорта. По его словам, после объявления о договоренностях Москвы и Вашингтона мировые цены на нефть снизились на 5–6%.

Вице-премьер назвал поставки российского топлива выгодными для участников рынка, поскольку они помогают компенсировать дефицит дизеля и сдерживать рост цен. Он также раскритиковал американских политиков, выступающих против сделки, заявив, что в их позиции политические соображения преобладают над экономическими.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: александр новак топливо
Рекомендательный сервис