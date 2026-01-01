Реверсивный режим означает, что машины пропускают по одной полосе в обоих направлениях. Полное открытие движения зависит от завершения восстановительных работ.

Официальная оперативная группа в Max также сообщила о возобновлении движения. Проезд планировали открыть в середине дня 16 ноября.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявлял, что специалисты продолжают оценивать повреждения, сроки полного восстановления должны стать известны скоро. По его словам, у России достаточно опыта и ресурсов, чтобы справиться с последствиями атаки.

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что выехал на мост, осмотрел состояние и оценил повреждения, провел комиссию и совещание. По его словам, собраны ресурсы, проектировщики и строители, решаются вопросы логистики с руководством регионов. "Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены", – написал он.