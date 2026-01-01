Каллас жестко раскритиковала решение США пригласить Путина на G20

"Это вызывает много серьезных вопросов", – заявила Каллас в интервью Bloomberg.

Она предупредила, что участие Путина в саммите может привести к нормализации возвращения России на международные форумы.

Каллас также заявила, что игнорирование угрозы не приведет к ее исчезновению. Так она ответила на вопрос о том, поможет ли отказ от обсуждения действий России изменить ситуацию. По ее мнению, международное сообщество не должно замалчивать происходящее.

Еще одной темой интервью стали поставки вооружений Киеву. Каллас положительно оценила решение США передать Украине 500 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Она призвала союзников продолжать давление на Москву и усиливать санкции против России.

Глава европейской дипломатии также выступила против идеи смягчить публичную критику Кремля. По ее мнению, отказ от резких заявлений не изменит поведение российской стороны и не устранит угрозы, исходящие от ее действий.

Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря в Майами, штат Флорида. О приглашении российского президента 23 сентября сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что Вашингтон рассчитывает на участие Путина, поскольку встреча могла бы дать ему возможность пообщаться не только с Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, считает, что для решения международных проблем необходимо вести диалог даже с теми, с кем существуют серьезные разногласия.

Рубио также защищал присутствие России на встречах G20, указывая, что сам факт переговоров не означает согласия с действиями Москвы.

В Кремле подтвердили получение приглашения и заявили, что решение о поездке Путина будет принято по дипломатическим каналам. По состоянию на 31 октября российский президент еще не подтвердил личное участие в саммите.

Последний раз Путин присутствовал на саммите G20 лично в 2019 году в Осаке. Если он приедет в Майами, это станет его первым очным участием в таком мероприятии после начала СВО на Украине.