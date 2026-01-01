Над регионами России за день сбили семь беспилотников

Дроны сбивали над Белгородской, Курской, Самарской областями, Московским регионом.

Что сообщают из регионов?

В Топлино Кореневского района у мужчины из-за атаки дрона минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой стопы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В Крапивне Климовского района при ударе дрона по частному дрону погибла женщина, указал губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

В Почаево Грайворонского округа мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения и ожоги мягких тканей головы, лица и рук после удара по автомобилю. В Новостроевке-Первой того же округа велосипедист получил непроникающее ранение грудной клетки, множественные осколочные ранения спины, рук и ног. В Шебекино у мужчины множественные осколочные ранения живота и ног. Из Ржевки Шебекинского округа двое с минно-взрывными травмами госпитализированы в областную клиническую больницу, третий отпущен на амбулаторное лечение. Оперштаб Белгородской область также вновь сообщает о множестве поврежденных автомобилей, домов, иных объектов.

В Самарской области в результате атаки на промышленное предприятие погибли четыре человека, есть пострадавшие. Это информация от губернатора Вячеслава Федорищева.

Что сообщали ранее?

В ночь на 13 ноября, как заявляли ранее в Минобороны, российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 1198 украинских беспилотников самолетного типа.

Беспилотники перехватывали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Чёрного моря.

В результате атаки беспилотников на промышленную зону Волгограда погибли четыре человека, еще двое получили ранения и были госпитализированы. Произошли локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников, летевших в сторону столицы. По его данным, с 18:00 12 ноября до 8:00 13 ноября к Московскому региону направлялись 467 дронов. Большую часть из них перехватили на дальних подступах, еще 144 беспилотника сбили на подлете к Москве.