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ВС РФ продолжают проведение СВО. Согласно недельной сводке Минобороны РФ, российские подразделения действовали на всех основных направлениях. В ведомстве также сообщили о поражении объектов портовой инфраструктуры и 12 сухогрузов, доставлявших на Украину военные грузы.

Удары по военной промышленности, инфраструктуре и логистике за неделю с 14 по 20 ноября

За отчетный период российские войска нанесли два массированных и 11 групповых ударов. Поражены предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности, логистические центры, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ.

Удары также пришлись на цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, включая беспилотные летательные аппараты, военные аэродромы, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения. За неделю поражено 12 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ.

Работа группировки войск "Север" за неделю с 14 по 20 ноября

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение подразделениям 14 формирований ВСУ: пяти механизированных, двух мотопехотных и одной аэромобильной бригад, двух штурмовых полков, трех бригад территориальной обороны и бригады украинской Нацгвардии.

Потери противника в зоне ответственности группировки составили более 1150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 66 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Работа группировки войск "Запад" за неделю с 14 по 20 ноября

Подразделения группировки войск "Запад" заняли выгодные рубежи и позиции. Поражены подразделения восьми формирований ВСУ: пяти механизированных бригад, штурмовой бригады и двух бригад территориальной обороны.

Потери украинских подразделений на этом направлении составили свыше 1495 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 116 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Работа группировки войск "Юг" за неделю с 14 по 20 ноября

Подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю. Поражены подразделения 13 формирований ВСУ: пяти механизированных, штурмовой, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии.

За неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1150 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 176 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Работа группировки войск "Центр" за неделю с 14 по 20 ноября

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям 13 формирований ВСУ: двух механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой и штурмовой бригад, штурмового полка, трех бригад морской пехоты и четырех бригад Нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 2375 военнослужащих, два танка, 42 боевые бронированные машины, 51 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Продвижение группировки войск "Восток" за неделю с 14 по 20 ноября

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате действий российских подразделений под контроль взяты населенные пункты Терсянка и Заливное Запорожской области.

Также нанесено поражение подразделениям восьми формирований ВСУ: механизированной, трех десантно-штурмовых и двух штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты.

За неделю противник потерял в зоне ответственности группировки свыше 1360 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 46 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Работа группировки войск "Днепр" за неделю с 14 по 20 ноября

Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Поражены подразделения пяти формирований ВСУ: двух механизированных, горно-штурмовой и штурмовой бригад, а также бригады территориальной обороны.

Уничтожены до 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 119 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Работа средств ПВО за неделю с 14 по 20 ноября

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 13 крылатых ракет "Фламинго", восемь крылатых ракет большой дальности "Нептун", два реактивных снаряда, выпущенных из американской системы залпового огня HIMARS, а также 6808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ночь на пятницу были поражены предприятия ВПК, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и пяти областях Украины.