Россия запретила въезд 2 французским депутатам и 2 журналистам

Запрет коснется депутатов Национального собрания Франции Артура Делапорта и Саши Улье и журналистов Поля Гого и Ариан Шеман. Все они принимали активное участие в травле Фёдоровой и призывали к ее высылке, сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

Она назвала действия Парижа "свидетельством пренебрежения свободой слова и правами журналистов" и заявила, что они "политически мотивированы".

Захарова пояснила, что запрет введен в соответствии с федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". "Хотела бы подчеркнуть, что любые враждебные действия в отношении нашей страны и ее граждан не останутся без надлежащего ответа", – заявила она.

Представитель МИД добавила, что Москва не считает эту историю завершенной.

Ксения Фёдорова с 2005 года занимала руководящие должности в холдинге RT. В марте 2017 года возглавила французское подразделение RT в Париже и запустила телевещание канала в декабре того же года. Покинула пост в январе 2023 года после блокировки счетов и закрытия телеканала из-за санкций ЕС.

После этого журналистка осталась в стране и продолжила работу в качестве колумниста и комментатора в консервативных французских медиа, включая телеканал CNews, радиостанцию Europe 1 и газету Le Journal du Dimanche. В 2025 году выпустила во Франции автобиографическую книгу Bannie ("Изгнанная").

29 июля 2026 года МВД Франции издало постановление о выдворении Фёдоровой и аннулировании ее вида на жительство. Французские власти обвинили ее в распространении дезинформации и угрозе общественному порядку. Административный суд Парижа отклонил апелляции, и в начале августа она покинула страну.