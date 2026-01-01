Визовый кодекс ЕС позволяет отказывать в шенгенской визе лицу, которое признано угрозой международным отношениям страны. "Данные положения означают, что Миграционная служба не будет выдавать визы российским спортсменам и официальным лицам", – заявил руководитель шведской миграционной службы Оскар Экблад. По его словам, ведомство и ранее строго применяло специальные рекомендации и ограничения ЕС по визам для граждан России.

Экблад уточнил, что служба рассматривает каждую заявку индивидуально, с учетом всех обстоятельств конкретного дела. С 2022 года при рассмотрении заявок от граждан России действуют усиленные рекомендации ЕС, а ранее в этом году Евросоюз ввел дополнительные ограничения по срокам действия таких виз.

Ограничения могут затронуть участие россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта: турнир стартует в конце февраля 2027 года в шведском Фалуне.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Исполнительный совет МОК решил больше не применять к российским спортсменам условия участия в международных соревнованиях, введенные 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года. Несмотря на это, спортсмены из России сталкиваются с трудностями при поездках на соревнования в Европе.

Ранее ограничения для российских спортсменов ввели Финляндия, Норвегия и Чехия. Двенадцатого ноября власти Финляндии распространили ограничения на въезд граждан России на профессиональных спортсменов, включая выступающих в нейтральном статусе. С 16 ноября по решению правительства Норвегии ограничен въезд атлетов из России и Республики Беларусь. В ноябре Международная федерация хоккея объявила, что сборная России не выступит на молодежном чемпионате мира в Канаде: канадские власти отказались оформлять визы российским хоккеистам.

Запрет на выдачу виз спортсменам из РФ включат в проект следующего пакета европейских санкций.