Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби завершены, делегация РФ готовит пресс-конференцию

Журналисты перед началом пресс-подхода помощника президента РФ Владимира Мединского по итогам трехсторонней встречи представителей России, США и Украины

Встречи с участием представителей России, США и Украины шли два дня за закрытыми дверями. Во второй день стороны общались около полутора часов, в первый – примерно четыре часа.

Открытая протокольная часть для прессы была предусмотрена только в первый день, во второй журналистов не допустили.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, начальник Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.

Россию также представляли заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника информационного управления Генштаба Александр Зорин, руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев, заместитель начальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

США на переговорах представляют специальный посланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Первый день встречи представители США охарактеризовали положительно. Зять американского президента Джаред Кушнер назвал прошедшие дискуссии конструктивными. Он отметил, что Вашингтон работает над поиском решения конфликта, созданием необходимых механизмов безопасности и достижением прочного мира в Европе.

Госсекретарь США Марко Рубио также оценил переговоры как продуктивные. Вместе с тем он подчеркнул, что пока нельзя утверждать, будто урегулирование может быть достигнуто в ближайшие сутки.

Владимир Зеленский назвал первый день обсуждений конструктивным, однако признал, что диалог с российской стороной проходит непросто.