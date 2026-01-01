Как сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника, цель встречи – разработать механизмы, которые позволят защитить Украину от возможных новых атак в будущем, а также обсудить меры по восстановлению ее экономики. Переговоры в немецкой столице пройдут на фоне продолжающихся контактов администрации Трампа с Москвой и Киевом.
Американский чиновник назвал встречу в Берлине и поездку Дональда Трампа в Китай частью "скоординированных дипломатических усилий" Вашингтона. В тот же день, 19 ноября, американский президент должен встретиться с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. По данным Axios, тема урегулирования конфликта на Украине также может быть затронута в ходе переговоров лидеров.
Госсекретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер, которые сопровождают Трампа в поездке, уже получили информацию о ходе переговоров по Украине, отмечает издание.
Какие условия будущего урегулирования обсуждают США
Накануне, 16 ноября, Джаред Кушнер сообщил о подготовке повестки следующей многосторонней встречи по Украине. По его словам, он и Уиткофф сначала провели разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым, а затем организовали продуктивную беседу с украинскими и европейскими представителями.
В обсуждении участвовали советники по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также представители Евросоюза и НАТО. Стороны затронули возможность восстановления прямого диалога между Европой и Россией, который, по оценке Кушнера, практически отсутствовал на протяжении последних четырех лет. Кроме того, участники начали готовить повестку следующей многосторонней встречи.
Кушнер также обозначил три основных направления американской работы над будущим Украины.
- Гарантии безопасности. США выступают за создание надежных механизмов защиты Украины от возможной будущей агрессии.
- Перспектива вступления в Евросоюз. Этот путь, по мнению Кушнера, должен закрепить долгосрочное будущее страны в Европе.
- Послевоенное восстановление. Комплексный план разрабатывается совместно с европейскими партнерами, Всемирным банком и другими участниками. Он должен охватить финансовую стабильность Украины, восстановление инфраструктуры, привлечение инвестиций и долгосрочный экономический рост.
При этом Кушнер подчеркнул, что НАТО останется важной составляющей европейской безопасности, а любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной. Он признал, что впереди остаются серьезные разногласия и для достижения договоренностей сторонам придется принимать непростые решения.