Как сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника, цель встречи – разработать механизмы, которые позволят защитить Украину от возможных новых атак в будущем, а также обсудить меры по восстановлению ее экономики. Переговоры в немецкой столице пройдут на фоне продолжающихся контактов администрации Трампа с Москвой и Киевом.

Американский чиновник назвал встречу в Берлине и поездку Дональда Трампа в Китай частью "скоординированных дипломатических усилий" Вашингтона. В тот же день, 19 ноября, американский президент должен встретиться с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. По данным Axios, тема урегулирования конфликта на Украине также может быть затронута в ходе переговоров лидеров.

Госсекретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер, которые сопровождают Трампа в поездке, уже получили информацию о ходе переговоров по Украине, отмечает издание.

Какие условия будущего урегулирования обсуждают США

Накануне, 16 ноября, Джаред Кушнер сообщил о подготовке повестки следующей многосторонней встречи по Украине. По его словам, он и Уиткофф сначала провели разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым, а затем организовали продуктивную беседу с украинскими и европейскими представителями.

В обсуждении участвовали советники по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также представители Евросоюза и НАТО. Стороны затронули возможность восстановления прямого диалога между Европой и Россией, который, по оценке Кушнера, практически отсутствовал на протяжении последних четырех лет. Кроме того, участники начали готовить повестку следующей многосторонней встречи.

Кушнер также обозначил три основных направления американской работы над будущим Украины.

Гарантии безопасности. США выступают за создание надежных механизмов защиты Украины от возможной будущей агрессии.

Перспектива вступления в Евросоюз. Этот путь, по мнению Кушнера, должен закрепить долгосрочное будущее страны в Европе.

Послевоенное восстановление. Комплексный план разрабатывается совместно с европейскими партнерами, Всемирным банком и другими участниками. Он должен охватить финансовую стабильность Украины, восстановление инфраструктуры, привлечение инвестиций и долгосрочный экономический рост.

При этом Кушнер подчеркнул, что НАТО останется важной составляющей европейской безопасности, а любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной. Он признал, что впереди остаются серьезные разногласия и для достижения договоренностей сторонам придется принимать непростые решения.