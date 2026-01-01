Ушаков рассказал, какие вопросы обсудят Путин, Уиткофф и Кушнер

"Мы будем искать, обсуждать сегодня различные вопросы, ведущие к прочному урегулированию кризиса вокруг Украины. Все вопросы, связанные с достижением мирного урегулирования", – заявил он журналистам.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром в четверг, 12 ноября 2026 года, из Абу-Даби, где ранее состоялись трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины. В аэропорту Внуково американских гостей встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Позже к ним в отель в центре столицы приехал Ушаков.

Помощник президента также сообщил, что пока не принято решение о том, с кем европейские страны будут поддерживать контакты по вопросу урегулирования. По его словам, европейцам будет непросто определиться с кандидатурой переговорщика, поскольку пока неизвестно, с кем именно им предстоит вести переговоры.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером должна пройти в первой половине дня.