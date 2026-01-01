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  3. Ушаков рассказал, какие вопросы обсудят Путин, Уиткофф и Кушнер

Ушаков рассказал, какие вопросы обсудят Путин, Уиткофф и Кушнер

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером будут посвящены поиску путей мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков (архивное фото)

Помощник президента РФ Юрий Ушаков (архивное фото)

©Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

"Мы будем искать, обсуждать сегодня различные вопросы, ведущие к прочному урегулированию кризиса вокруг Украины. Все вопросы, связанные с достижением мирного урегулирования", – заявил он журналистам.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром в четверг, 12 ноября 2026 года, из Абу-Даби, где ранее состоялись трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины. В аэропорту Внуково американских гостей встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Позже к ним в отель в центре столицы приехал Ушаков.

Помощник президента также сообщил, что пока не принято решение о том, с кем европейские страны будут поддерживать контакты по вопросу урегулирования. По его словам, европейцам будет непросто определиться с кандидатурой переговорщика, поскольку пока неизвестно, с кем именно им предстоит вести переговоры.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером должна пройти в первой половине дня.

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Метки: Стивен Уиткофф Юрий Ушаков
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