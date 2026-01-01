Подразделения других группировок войск ВС РФ улучшили свое положение.

Потери ВСУ за сутки составили около 1175 человек, в том числе в зоне ответственности группировки войск "Север" – до 190, "Запад" – до 200, "Юг" – более 210, "Центр" – до 350, "Восток" – до 205, "Днепр" – до 20.

Авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ поражены:

используемые ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры;

цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников;

склады боеприпасов;

пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средствами ПВО сбит 391 беспилотник самолетного типа.

В опубликованной 31 октября сводке Минобороны также заявляло о продвижении группировки "Восток", занятии другими группировками более выгодных позиций, нанесении ударов по объектам инфраструктуры. Средствами ПВО за предыдущие сутки были сбиты управляемая авиабомба, четыре крылатые ракеты "Фламинго", две управляемые ракеты "Нептун", 604 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.