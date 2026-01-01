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"Восток" продвигается, инфраструктура поражена, 391 БПЛА сбит: сводка Минобороны от 1 ноября

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кунинова, Сидоренко, Великомихайловка, Гавриловка Днепропетровской области, Новорозовка и Желтая Круча Запорожской области, сообщают в Минобороны 1 ноября 2026 года, в воскресенье.

Российские военные продолжают продвигаться в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне СВО (архивное фото)

©Александр Река/ТАСС

Подразделения других группировок войск ВС РФ улучшили свое положение.

Потери ВСУ за сутки составили около 1175 человек, в том числе в зоне ответственности группировки войск "Север" – до 190, "Запад" – до 200, "Юг" – более 210, "Центр" – до 350, "Восток" – до 205, "Днепр" – до 20.

Авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ поражены:

  • используемые ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры;
  • цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников;
  • склады боеприпасов;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средствами ПВО сбит 391 беспилотник самолетного типа.

В опубликованной 31 октября сводке Минобороны также заявляло о продвижении группировки "Восток", занятии другими группировками более выгодных позиций, нанесении ударов по объектам инфраструктуры. Средствами ПВО за предыдущие сутки были сбиты управляемая авиабомба, четыре крылатые ракеты "Фламинго", две управляемые ракеты "Нептун", 604 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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Метки: Министерство обороны РФ Операция по демилитаризации Украины
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