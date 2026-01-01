Лидеры провели переговоры в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан". Ее название связано с китайским мифическим существом цилинем, которое считается символом благополучия и долголетия.

Участники встречи разместились за большим круглым столом и по очереди выступили с заявлениями.

Американский президент назвал встречу исторической и подчеркнул, что руководителям трех держав предстоит обсудить широкий круг вопросов.

"Мы действительно творим историю. Нам троим есть что обсудить", – заявил Трамп. Он также отметил, что мир невозможно построить, отказываясь от возможностей для диалога.

Владимир Путин, в свою очередь, указал на наличие общих интересов у России, США и Китая в урегулировании международных кризисов. Среди таких вопросов он отдельно выделил ситуацию на Украине.

Си Цзиньпин в своем выступлении не стал отдельно упоминать украинский конфликт. Вместо этого он обратил внимание на особую ответственность крупных держав за международную обстановку.

"История учит нас, что, когда крупные державы живут в гармонии, в мире царит спокойствие. Когда крупные державы конфликтуют, мир погружается в хаос", – заявил китайский лидер.

Одними из центральных тем переговоров стали украинский конфликт и контроль над ядерными вооружениями. Ранее Трамп говорил о необходимости обсудить сокращение ядерных арсеналов и снижение риска применения атомного оружия. Также американский президент затронул вопрос полномочий Международного уголовного суда.

При этом аналитики не ожидали, что первая трехсторонняя встреча сразу приведет к масштабным договоренностям. Между Москвой, Вашингтоном и Пекином сохраняются серьезные разногласия по вопросам Украины, Ирана, ядерной безопасности и международной торговли, пишет Reuters.

Сам формат переговоров вызвал внимание и за пределами трех стран. Государства, не участвующие в диалоге, опасаются, что договоренности крупнейших мировых держав могут приниматься без учета интересов более мелких стран.

До начала трехсторонней встречи Трамп провел отдельные переговоры с Путиным и Си Цзиньпином. Американский президент назвал обоих лидеров своими друзьями.