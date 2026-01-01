В новой версии общее число двигателей возрастет до девяти, а ускорители дадут большую тягу, написал предприниматель в соцсети X.

14 ноября SpaceX впервые захватила Starship при возвращении на наземную платформу Mechazilla на базе Starbase в Техасе. Полет продолжался около 22,5 ч.: корабль развернул 26 спутников Starlink версии V3 и совершил 14 витков вокруг Земли. Ранее компания контролируемо перехватывала только первую ступень ракеты-носителя Super Heavy, а сам Starship приводнялся.

В SpaceX рассчитывают применять Starship для более частых запусков Starlink, а в дальнейшем – для лунных миссий NASA. Маск ранее заявлял, что в перспективе компания надеется проводить сотни и даже тысячи запусков Starship в год.

Предыдущая, третья версия Starship имела в длину около 52 м и была оснащена шестью двигателями. По расчетам Маска, она была рассчитана на перевозку до 100 человек или 120 т груза.