Днем столбики термометров в Москве покажут от минус 2 до 0°C. В ночь на четверг, 26 ноября, температура воздуха опустится до минус 5°C. В Московской области ожидается от минус 3 до плюс 1°C и до минус 6°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть северный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 84 до 89%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

В столичном регионе заметно похолодает, температура понизится, облачно, порывистый ветер со снегом, высокая влажность воздуха, атмосферное давление слабо пониженное. Сама по себе такая погода характерная, предзимняя и для здорового человека невредна. Но для метеозависимых людей, имеющих в анамнезе различные хронические недуги, ослабленных после перенесенных острых заболеваний, с симптомами хронической усталости перемена в природе может стать дополнительной нагрузкой, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность в основном очень низкая, возможны вспышки класса С. Геомагнитное поле возможно спокойное. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве началась метеорологическая зима. По его словам, на это указывает тот факт, что в ближайшие 7–10 дней среднесуточная температура воздуха ожидается ниже нулевой отметки. Синоптик добавил, что в столице зима по метеокритериям стартовала с опозданием на 12 дней относительно средней многолетней даты.