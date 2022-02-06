30 минут на кухне: турецкий салат "Кысыр" с булгуром

Турецкий салат "Кысыр" с булгуром может стать полноценным перекусом или обедом. Готовится он легко и быстро, а получается очень вкусным и сытным.

Необходимые ингредиенты

булгур – 1 стакан;

вода – 1,5 стакана;

лук репчатый – 1-2 шт.;

лук зеленый – небольшой пучок;

помидоры – 2-3 шт.;

петрушка – пучок;

мята сухая – 1-2 ст. л.;

перец острый – по вкусу;

масло растительное – 4 ст. л.;

лимон – 1/2 шт.;

красный молотый перец – по вкусу;

соль – по вкусу;

листья салата – для украшения.

Как приготовить турецкий салат "Кысыр" с булгуром

Булгур промыть и залить кипятком. Накрыть крышкой и оставить на 20 мин. За это время он впитает воду и набухнет. Лук и красный острый перец нашинковать. Обжарить на растительном масле. Помидоры нарезать небольшими кубиками. Смешать булгур с жареным луком, перцем и помидорами. Нарезать зеленый лук и петрушку. Добавить зелень вместе с мятой к булгуру. Перемешать салат. Посолить. Заправить лимонным соком. Еще раз хорошо перемешать. Выложить турецкий салат "Кысыр" с булгуром на листья салата. Сверху посыпать красным молотым перцем.

Еще один салат считается одним из самых популярных в Турции. Существует множество разновидностей этого блюда, но основные ингредиенты остаются неизменными: фасоль, куриные яйца и репчатый лук. Его можно быстро и легко приготовить по простому рецепту.