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6 февраля 2022
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30 минут на кухне: турецкий салат "Кысыр" с булгуром

Турецкий салат «Кысыр»
©depositphotos.com

Турецкий салат "Кысыр" с булгуром может стать полноценным перекусом или обедом. Готовится он легко и быстро, а получается очень вкусным и сытным.

Необходимые ингредиенты

  • булгур – 1 стакан;
  • вода – 1,5 стакана;
  • лук репчатый – 1-2 шт.;
  • лук зеленый – небольшой пучок;
  • помидоры – 2-3 шт.;
  • петрушка – пучок;
  • мята сухая – 1-2 ст. л.;
  • перец острый – по вкусу;
  • масло растительное – 4 ст. л.;
  • лимон – 1/2 шт.;
  • красный молотый перец – по вкусу;
  • соль – по вкусу;
  • листья салата – для украшения.

Как приготовить турецкий салат "Кысыр" с булгуром

  1. Булгур промыть и залить кипятком. Накрыть крышкой и оставить на 20 мин. За это время он впитает воду и набухнет.
  2. Лук и красный острый перец нашинковать. Обжарить на растительном масле.
  3. Помидоры нарезать небольшими кубиками.
  4. Смешать булгур с жареным луком, перцем и помидорами.
  5. Нарезать зеленый лук и петрушку. Добавить зелень вместе с мятой к булгуру.
  6. Перемешать салат. Посолить. Заправить лимонным соком. Еще раз хорошо перемешать.
  7. Выложить турецкий салат "Кысыр" с булгуром на листья салата. Сверху посыпать красным молотым перцем.

Еще один салат считается одним из самых популярных в Турции. Существует множество разновидностей этого блюда, но основные ингредиенты остаются неизменными: фасоль, куриные яйца и репчатый лук. Его можно быстро и легко приготовить по простому рецепту.

Метки: 30 минут на кухне агрегатор еда рецепты
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