30 минут на кухне: турецкий салат "Кысыр" с булгуром

Турецкий салат "Кысыр" с булгуром может стать полноценным перекусом или обедом. Готовится он легко и быстро, а получается очень вкусным и сытным.
Необходимые ингредиенты
- булгур – 1 стакан;
- вода – 1,5 стакана;
- лук репчатый – 1-2 шт.;
- лук зеленый – небольшой пучок;
- помидоры – 2-3 шт.;
- петрушка – пучок;
- мята сухая – 1-2 ст. л.;
- перец острый – по вкусу;
- масло растительное – 4 ст. л.;
- лимон – 1/2 шт.;
- красный молотый перец – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- листья салата – для украшения.
Как приготовить турецкий салат "Кысыр" с булгуром
- Булгур промыть и залить кипятком. Накрыть крышкой и оставить на 20 мин. За это время он впитает воду и набухнет.
- Лук и красный острый перец нашинковать. Обжарить на растительном масле.
- Помидоры нарезать небольшими кубиками.
- Смешать булгур с жареным луком, перцем и помидорами.
- Нарезать зеленый лук и петрушку. Добавить зелень вместе с мятой к булгуру.
- Перемешать салат. Посолить. Заправить лимонным соком. Еще раз хорошо перемешать.
- Выложить турецкий салат "Кысыр" с булгуром на листья салата. Сверху посыпать красным молотым перцем.
Еще один салат считается одним из самых популярных в Турции. Существует множество разновидностей этого блюда, но основные ингредиенты остаются неизменными: фасоль, куриные яйца и репчатый лук. Его можно быстро и легко приготовить по простому рецепту.