Дерево отбирала специальная комиссия. Всего рассматривалось около двух десятков "кандидатов", передает ТАСС. При оценке учитывали не только внешний вид, но и состояние елок, а также ряд других параметров, среди которых выносливость к перепадам температур, ветру и морозу. Для отбора специалисты летом и осенью проехали около 3000 км и в итоге нашли подходящую ель в Воронинском лесничестве.

По данным пресс-службы управделами президента, высота дерева составляет 27 м, диаметр ствола – 72 см. У ели густая, правильная, пирамидальная крона.

Спилить ель планируется 7 декабря, после чего ее на специальном автопоезде доставят в Кремль. В Москву автопоезд прибывает поздно вечером, чтобы не мешать трафику. На территорию Кремля дерево завозят через ворота Спасской башни, которые открывают только в самых торжественных случаях.

Дореволюционная традиция устанавливать новогоднюю ель в Кремле была возрождена в современной России в 1996 году. В 2001–2004 годах из-за сильных морозов живую елку заменяли на искусственную. В 2005 и 2006 годах новогодние деревья доставляли из Великого Устюга – родины Деда Мороза, с 2007 года елку для Кремля привозят только из Подмосковья.

Поиски подходящего дерева начинаются еще летом, а в процедуре задействована космическая и вертолетная съемка. Для выбора ели есть специальная комиссия Управления делами президента РФ, которая работает вместе со специалистами в сферах транспорта, лесного хозяйства, культуры и искусства, представителями муниципалитетов.

В 2010 году кремлевская ель также была из городского округа Клин. На прошлый Новый год главной елкой страны стало вековое дерево высотой 26 м из Рузского муниципального округа Московской области. Всего комиссия отсмотрела 24 ели в разных районах Подмосковья.