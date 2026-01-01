Главные новости дня 11 ноября 2026 года

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России — начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и начальник службы оперативной информации, международных связей ФСБ России Алексей Комков (слева направо) на пресс-подходе по итогам трёхсторонней встречи представителей России, США и Украины

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Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби завершены

Встречи с участием представителей России, США и Украины шли 10-11 ноября за закрытыми дверями. Во второй день стороны общались около полутора часов, в первый – примерно четыре часа. Открытая протокольная часть для прессы была предусмотрена только в первый день, во второй журналистов не допустили.

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, центральной темой переговоров был вопрос формирования новой системы безопасности в Европе. Он отметил, что участникам переговоров удалось найти взаимопонимание по некоторым вопросам.

Одним из конкретных итогов встречи Мединский назвал принципиальную договоренность о новом масштабном обмене военнопленными между Россией и Украиной. Первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин уточнил, что обмен может состояться в ближайшие две-три недели.

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Москву 12 ноября, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Кушнер по итогам переговоров. Он назвал обсуждения в Абу-Даби обстоятельными. По его мнению, участники затронули все основные вопросы и смогли обменяться мнениями по ключевым темам, однако самыми сложными остаются территориальные вопросы.

Удар по Усть-Луге, пожар в Ярцеве, погибшие и раненые: главное о ночной атаке 627 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 627 украинских беспилотников самолетного типа в ночь на 11 ноября 2026 года. Дроны сбивали над десятками регионов страны, включая Московский регион, Ленинградскую и Смоленскую области, Крым и Краснодарский край. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.

В Ленинградской области основной целью атаки стала портовая зона Усть-Луги. По данным губернатора Александра Дрозденко, за ночь над регионом уничтожили 150 беспилотников – атака стала самой массовой для региона с начала 2026 года. В результате падения и попадания беспилотников в портовой зоне произошло возгорание. Кроме того, аварийно отключилась подстанция. Три работника получили травмы, однако угрозы их жизни нет.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о гибели двух человек. В городе Ярцеве обломки беспилотника попали в многоквартирный дом, после чего начался пожар. Во время тушения сотрудники МЧС эвакуировали жильцов. Десять человек спасли из непосредственной зоны возгорания.

Бывшего министра Абызова осудили на 14 лет колонии

Таганский суд Москвы приговорил бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова к шести годам и шести месяцам лишения свободы по делу о мошенничестве с инвестициями Российской венчурной компании. Путем сложения приговоров ему назначено 14 лет колонии строгого режима. Суд также взыскал с Абызова более 353 млн рублей в счет возмещения ущерба.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима и назначил ему штраф в 80 млн рублей. Абызова признали виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконном участии в предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе.

В октябре 2025 года стало известно о новом деле против Абызова – в связи с хищением средств Российской венчурной компании под видом инвестиций.

Порог долга для ареста имущества повысят до 10.000 рублей

В первом чтении Госдумой принят законопроект, которым вносятся изменения в ФЗ "Об исполнительном производстве". В соответствии с ним повышается с 3000 до 10.000 рублей минимальная сумма задолженности, при которой судебный пристав-исполнитель вправе применить обеспечительные меры, включая арест имущества и запрет регистрационных действий.

Исключения сохранятся для социальных и публично значимых требований: это взыскание алиментов, компенсация вреда, причиненного жизни или здоровью (включая случаи смерти кормильца), возмещение морального вреда и другие подобные требования.

Армению лишили права голоса в ОДКБ

Это решение принято в соответствии с уставом организации, так как Армения уже несколько лет не выполняла свои обязательства, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Тема затрагивалась, было принято решение. В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ", – указал Песков.

Сегодня в Кремле состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В Калининградской области раскрыли польскую агентурную сеть

Федеральная служба безопасности России сообщила о выявлении агентурной сети польских спецслужб, действовавшей в Калининградской области. Двое предполагаемых участников сети задержаны, еще 10 гражданам объявлены официальные предостережения – речь идет о семи гражданах Польши и трех россиянах. Им вынесли предостережения о недопустимости действий, которые могут быть квалифицированы как шпионаж или государственная измена.

По информации российской спецслужбы, задержанные собирали и передавали польской стороне сведения о военнослужащих и объектах Министерства обороны. Кроме того, их интересовала социально-экономическая обстановка в регионе, а также миграционная и социальная политика властей Калининградской области.