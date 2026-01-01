Использование "Оземпика" несет риск внезапной слепоты на один глаз, предупредили в США

Речь идет о неартериитной передней ишемической оптической нейропатии – редком состоянии, при котором из‑за снижения притока крови к зрительному нерву возможно внезапное и безболезненное ухудшение зрения на один глаз вплоть до его полной потери. При поражении одного глаза вероятность развития такого же нарушения во втором повышается, говорится в сообщении FDA. Точные причины развития заболевания пока не установлены.

В списке препаратов класса также перечислены Victoza, Trulicity, Saxenda, Xultophy, Soliqua, Rybelsus, Mounjaro, Zepbound, Foundayo. Регулятор обязал их производителей добавить соответствующее предупреждение на упаковки.

Пациентам, принимающим GLP-1 RA, рекомендовано незамедлительно обращаться к врачу при резком падении остроты зрения, его помутнении или искажении восприятия цветов. Медицинским работникам советуют информировать пациентов о рисках.

В числе факторов, способствующих осложнению, названы курение, сахарный диабет, апноэ, заболевания почек, артериальная гипертензия и пониженный уровень гемоглобина. По данным более чем 100 клинических исследований, частота таких случаев среди участников, получавших GLP-1 RA, составила 6,4 на 100 тыс., тогда как в группе плацебо – 3,8 на 100 тыс.

Спрос на подобные препараты в России активно растет. Только в январе – марте 2026 года в стране было реализовано 2,76 млн упаковок препаратов на основе семаглутида (аналогов "Оземпика") и близкого по действию тирзепатида. Это почти втрое больше, чем за тот же период 2025 года. Объем рынка за три месяца увеличился на 230% год к году, с 5,1 млрд руб. до 16,9 млрд руб.

Препараты класса агонистов рецептора GLP-1 назначаются пациентам с сахарным диабетом второго типа для контроля общего состояния и снижения риска сердечно-сосудистых осложнений. В потребительской практике такие лекарства получили популярность как эффективное средство для контроля массы тела.