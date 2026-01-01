Литва начнет задерживать транзитное зерно из России для проверки его происхождения

Под меры попадут пшеница, ячмень, а также семена подсолнечника и кукурузы. По словам собеседника агентства, лабораторные проверки могут занимать два месяца и более. Если заявленное происхождение окажется сфальсифицированным, груз вернут отправителю или уничтожат. Все расходы на хранение, анализы и возможный возврат или утилизацию лягут на экспортеров.

Проверки партий начались в сентябре на фоне подозрений Вильнюса, что часть продукции может поступать с контролируемых Россией бывших украинских территорий. Власти Литвы пояснили, что в стране нет лаборатории, способной провести требуемые исследования, поэтому анализы выполняют за рубежом.

Санкции ЕС запрещают импорт российского зерна, однако транзит через территорию Евросоюза разрешен. В октябре Эстония первой среди стран Балтии запретила транзит российского зерна. По информации Reuters, аналогичные запреты рассматривают Литва и Латвия.

В 2023 году через Клайпеду транзитом прошло 144 тыс. тонн российской пшеницы и кукурузы на сумму €10,5 млн.

Ранее, в феврале 2022 года, Литва уже приостановила перевозку белорусских удобрений через свою инфраструктуру после введения санкций США и ЕС.