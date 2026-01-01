Минюст предложил повысить пороги крупного и особо крупного размера хищения

Почему пороги крупного и особо крупного размера хищения устарели

По оценке Минюста, накопленная инфляция по ряду составов превысила 400%, тогда как многие размерные признаки в Уголовном кодексе РФ не менялись более десяти лет. Джоусе-Иванина привела пример мужчины, который в 2025 году срубил две ели и две осины с ущербом на 6 тыс. рублей: его привлекли к уголовной ответственности, и приговор устоял в апелляции и кассации. Только Верховный суд указал, что деяние не обладает достаточной общественной опасностью.

В другом случае уголовное дело возбудили против женщины, которая в 2021 году вышла из магазина, не оплатив товары на 3642 рубля; она предлагала сразу рассчитаться, но дело прекратил только Верховный суд.

Минюст отобрал 49 статей, в которых крупный размер не пересматривался более десяти лет. Предложение разослано ведомствам, большинство выразили концептуальную поддержку. Ведомство также поддержало инициативу МВД об увеличении порога мелкого хищения с 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, а значительного ущерба гражданину – до 10 тыс. рублей.

Позиция Федеральной палаты адвокатов и Генпрокуратуры

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян ранее предложил поднять порог особо крупного размера по хищениям и взяткам с 1 млн до 10 млн рублей. Он отметил, что в 2003 году, когда устанавливали действующие значения, средняя зарплата в России составляла около 5,5 тыс. рублей, а сейчас превышает 100 тыс. Доходы выросли примерно в 20 раз, а критерии остались прежними.

Представитель Генпрокуратуры Ирина Позднякова с пересмотром порогов по взяточничеству не согласилась. По ее словам, средний размер взятки в 2024–2026 годах колеблется в районе 1 млн рублей, тогда как в 2017 году составлял 2 млн, в 2018-м – 1,3 млн. Кратного роста нет, поэтому оснований для изменения порогов недостаточно. Число зарегистрированных коррупционных преступлений при этом растет: с около 30 тыс. в 2018–2020 годах до более 43 тыс. в 2025-м, а за девять месяцев 2026 года – еще на 2,5%.

В Госдуме рассматривается законопроект Минюста о повышении штрафов за экономические преступления. Поправки ко второму чтению одобрены комитетом по уголовному законодательству, передает "Интерфакс". Повышение затронет более 30 составов УК, в некоторых статьях верхний предел штрафа вырастет в пять раз. Например, по ч. 1 ст. 171 УК (незаконное предпринимательство) штраф может составить до 1,5 млн рублей вместо 300 тыс., по ч. 1 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов с организации) – от 500 тыс. до 1,5 млн вместо 100–300 тыс.