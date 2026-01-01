На аукционе Sotheby's в США выставят около 300 предметов, связанных с Романовыми

Какие драгоценности Романовых выставят на торги Sotheby's

По информации аукционного дома, на торги выставят около 300 редких предметов и произведений искусства, связанных с российской императорской семьей. В коллекцию вошли ювелирные изделия Карла Фаберже, фарфор, серебро, предметы живописи.

Многие произведения с 1930-х годов выставлялись в крупных международных музеях и на выставках, организованных галереей A La Vieille Russie.

Другие аукционы с предметами Романовых

На аукционе Sotheby's Royal and Noble Jewels в Женеве 11 ноября выставят сапфир императорского дома Романовых. Как следует из описания лота, это брошь с овальным сапфиром весом 26,80 карата в окружении бриллиантов, изготовленная в Санкт-Петербурге в 1899–1908 годах, и парные серьги с сапфирами 6,69 и 9,36 карата. Украшение происходит из коллекции великой княгини Марии Павловны; в 1917 году его тайно вывез из Петрограда британский подданный Альберт Стопфорд. В 2009 году брошь и серьги уже продавались на Sotheby's в Женеве.

В мае 2015 года на аукционе Christie's в Нью-Йорке продали несколько десятков личных вещей потомков великого князя Георгия Михайловича Романова. Общая выручка превысила $5 млн. Среди лотов были золотая табакерка, подаренная императором Николаем II послу Болгарии, предметы столового серебра и две фоторамки из мастерской Фаберже. Золотую рамку с бриллиантом продали за $125 тыс., а табакерку с изумрудами – за $665 тыс., втрое выше предварительной оценки.

В 2021 году на Sotheby's продали тайно вывезенные из России драгоценности Романовых.