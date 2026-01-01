На фоне затоваривания аптек снижаются оптовые цены на лекарства

Так, в "Аптечной сети 36,6" цены по 3,5 тыс. наиболее востребованных позиций вернулись к уровню середины августа, хотя в начале осени отмечался их рост на 0,8%. В "Ригла-Здравсити" оценивают понижение цен примерно в 1%.

Проседание цен объясняют сезонным затовариванием аптек в преддверии взлета спроса на противопростудные препараты. Кроме того, ближе к концу года традиционно пересматривают годовые условия с производителями, из-за чего дистрибьюторы стремятся разгрузить склады. Не исключено также, что так они могут пытаться стимулировать продажи.

По словам одного из собеседников издания в отрасли, в этом году переговоры осложняют риски атак на логистическую инфраструктуру.

По данным DSM Group, более 70% поставок в аптеки обеспечивают четыре компании – "ФК Пульс" (продажи в первом полугодии 2026 года 236 млрд руб., доля 22%), "ЦВ Протек" (231 млрд руб., 20,3%), "Катрен" (202 млрд руб., 19,5%) и "ФК Гранд Капитал" (120 млрд руб., 10,5%).

В "ЦВ Протек" колебания закупочной стоимости объяснили высокой конкуренцией, не подтвердив и не опровергнув снижение цен. В "ФК Гранд Капитал" заявили, что их ценовые предложения в последнее время не снижались. "Пульс" и "Катрен" на запросы не ответили.

Что касается цен в рознице, то, по оценке RNC Pharma, инфляция за три квартала 2026 года составила 6,1% против 6,8% по итогам 2025 года и 9,5% в 2024 году. Вице-президент "Фармасинтеза" Никита Пуния связывает это с ростом числа игроков на рынке.

По данным Росстата, за период с 27 октября по 2 ноября корвалол подорожал на 0,7%, нафазолин – на 0,3%, левомеколь – на 0,1%. Нимесулид просел в цене на 0,4%, валидол и ренгалин – на 0,3%, активированный уголь и метамизол натрия – на 0,2%, пенталгин и римантадин – на 0,1%. При этом с начала года нимесулид прибавил в цене 4,69%, корвалол – 4,3%, нафазолин – 6,52%, валидол – 5,89%, активированный уголь – 19,44%. Индекс потребительских цен с начала года вырос на 6,2%.

Интересно, что ожидавшегося всплеска спроса в начале сезона простуд рынок в этом году не увидел. По сведениям DSM Group, в сентябре 2026 года было продано 375,5 млн упаковок лекарств на 183,7 млрд руб., что соответствует по сравнению с предыдущим годом снижению на 3,6% в натуральном и росту на 11,4% в денежном выражении.

На 40–43-й неделях (5 октября – 1 ноября) продажи в натуральном выражении снизились на 8% год к году.