Перекрытия движения в Москве: дептранс предупредил о возможных ограничениях в центре и на западе

"Рекомендуем воспользоваться метро, чтобы сэкономить время в пути", – говорится в сообщении в канале ведомства в мессенджере "Макс".

Тем водителям, которые все же сядут за руль, в дептрансе рекомендовали по возможности избегать поездок в часы вечернего разъезда с 17:00 до 20:00, заложить дополнительное время на дорогу, пользоваться навигатором, планировать маршрут заранее и быть готовыми к тому, что его придется скорректировать.

Утром, по данным Центра организации дорожного движения, загруженность дорог оценивалась в четыре балла. Наиболее интенсивный трафик наблюдается по направлению в центр столицы, особенно на Ленинградском и Ярославском шоссе. Также загружена внешняя сторона МКАД на участке от Дмитровского до Ленинградского шоссе. "Сегодня быстрее на метро", – отметили в дептрансе.

Вечером ожидаются пробки до 6–7 баллов. Возможны затруднения движения на внутренней стороне МКАД, на шоссе Энтузиастов и на Волоколамском шоссе.