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Перекрытия движения в Москве: дептранс предупредил о возможных ограничениях в центре и на западе

Вечерний трафик в столице ожидается интенсивнее утреннего. В течение дня возможны локальные перекрытия движения в Центральном и Западном административном округах столицы. Об этом во вторник, 10 ноября 2026 года, предупредили в департаменте транспорта Москвы.

Перекрытия движения в Москве

(Архивное фото)

©Белкин Алексей / Бизнес Online/ТАСС

"Рекомендуем воспользоваться метро, чтобы сэкономить время в пути", – говорится в сообщении в канале ведомства в мессенджере "Макс".

Тем водителям, которые все же сядут за руль, в дептрансе рекомендовали по возможности избегать поездок в часы вечернего разъезда с 17:00 до 20:00, заложить дополнительное время на дорогу, пользоваться навигатором, планировать маршрут заранее и быть готовыми к тому, что его придется скорректировать.

Утром, по данным Центра организации дорожного движения, загруженность дорог оценивалась в четыре балла. Наиболее интенсивный трафик наблюдается по направлению в центр столицы, особенно на Ленинградском и Ярославском шоссе. Также загружена внешняя сторона МКАД на участке от Дмитровского до Ленинградского шоссе. "Сегодня быстрее на метро", – отметили в дептрансе.

Вечером ожидаются пробки до 6–7 баллов. Возможны затруднения движения на внутренней стороне МКАД, на шоссе Энтузиастов и на Волоколамском шоссе.

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Метки: водители Москва перекрытие улиц
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